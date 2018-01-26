UBP - DP görüşmesinden koalisyon sinyali çıktı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan önceki gün hükümeti kurma görevini alan UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, koalisyon görüşmeleri kapsamında dünkü Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve bugünkü Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ziyaretlerinin ardından Demokrat Parti'yi (DP) ziyaret etti.

Özgürgün, saat 14.00’te Demokrat Parti (DP) Genel Merkezi’nde DP Genel Başkanı Serdar Denktaş ile bir araya geldi.

Özgürgün ve heyeti yaptığı Demokrat Parti ziyareti sonrasında her iki parti başkanı az önce basına açıklamada bulundular.

Yapılan açıklamalarda UBP-DP koalisyon ortaklığı olasıklar arasında olduğu algılandı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş yaptığı açıklamada, Ulusal Birlik Partisi heyetinin kendilerine koalisyon ortaklığı konusunda bir teklifte bulunduğunu ve bu teklifi Parti Meclisi'na suncaklarını ifade etti.

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün ise, dün ve bugün yaptığı iki parti görüşmesi sonrasında görevi iade etmeyi düşündüklerini ancak Demokrat Parti ile yapılan görüşme sonrasında bu düşünceden vazgeçtiklerini ve hafta sonu Demokrat Parti'nin yapacağı değerlendirmeler ışığında bir karar üreteceklerini söyledi. Özgürgün, bir soru üzerine Denktaş'la görüşmesi sonrasında DP ile hükümet kurma olasılığını algıladıklarını belirtti.