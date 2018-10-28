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UBP'de oy sayımına geçildi

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UBP'de oy sayımına geçildi
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 Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP)  21. Olağan Kurultayı Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yapılıyor. Üyeler partinin yeni yönetimini belirlemek üzere bugün saat 19.00’a kadar oy kullandı.
Dün konuşmaların yapıldığı kurultayda bugün başkan, parti meclisi, yüksek disiplin kurulu ve merkez denetleme kurulu belirlenecek. Yaklaşık 12 bin üyesi olan UBP’de başkanlık için 4, 72 üyeli Parti Meclisi için 136 aday yarışıyor.

Bize ulaşan bilgilere göre yaklaşık 7 bin 300 üyenin oy kullandığı bildirildi.

Şu anda oy sayımına geçildiği bildirilmekteç

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