banner107
Zirvenin tek hakimi Kartal
Zirvenin tek hakimi Kartal
88 0
1.Birinci Ligin yeni beyi Akova
1.Birinci Ligin yeni beyi Akova
149 0
Baştaşlar Enduro yarışında nefesler tutuldu
Baştaşlar Enduro yarışında nefesler tutuldu
32 0
Akova liderlik aşkına
Akova liderlik aşkına
260 0
Mağusa’ya yeni bir eğlence durağı
Mağusa’ya yeni bir eğlence durağı
38 0
GG’nin nefesi yetmedi
GG’nin nefesi yetmedi
64 0
Yeni Mitsubishi L200 yüzünü gösterdi
Yeni Mitsubishi L200 yüzünü gösterdi
34 0
Komşular sahada buluşacaklar
Komşular sahada buluşacaklar
146 0
banner82
banner206

UBP'de genel sekreter yarın seçiliyor

banner27

Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi, yarın, Parti Genel Sekreteri’ni seçecek. Genel Sekreterlik için Dursun Oğuz ile Hasan Taçoy adaylıklarını açıkladılar

UBP'de genel sekreter yarın seçiliyor
banner192

Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi, yarın, Parti Genel Sekreteri’ni seçecek.
UBP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Parti Meclisi’ni, yarın saat 14.30’da Lefkoşa Atatürk Meydanı’ndaki UBP binasında “Genel Sekreterlik Seçimi” gündemiyle toplantıya çağırdı.
UBP Tüzüğü’nün 43’üncü maddesi birinci fıkrasına göre, Genel Sekreter, parti üyeleri arasından, Parti Meclisi’nde üye tam sayısının salt çoğunluğuyla ve gizli oyla seçilir. İlk turda salt çoğunluk sağlanamazsa, ikinci tur oylamaya gidilir. Bu oylamada salt çoğunluk aranmaz. Aday tek olduğu halde seçim yapılmaz.
UBP Parti Meclisi, 16 Kasım Cuma günü saat 14.30’da da, “Merkez Yönetim Kurulu Üyelikleri Seçimi” gündemiyle yine Lefkoşa Atatürk Meydanı’ndaki parti binasında bir toplantı yapacak.
 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.