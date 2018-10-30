UBP'de başkan tüzük gereği Cumartesi ilan edilecek

UBP Kurultayı’nın Divan Başkanı Töre, Hüseyin Özgürgün’ün ikinci tur başkanlık yarışından çekildiğini açıklamasına rağmen tüzük gereği, Ersin Tatar’ın genel başkanlığını cumartesi günü ilan edileceğini duyurdu

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Kurultayı’nın Divan Başkanı, Lefkoşa Milletvekili Zorlu Töre, Hüseyin Özgürgün’ün ikinci tur başkanlık yarışından çekildiğini açıklamasına rağmen tüzük gereği, Ersin Tatar’ın genel başkanlığını cumartesi günü ilan edeceklerini söyledi.

TAK muhabirinin sorusu üzerine değerlendirme yapan Divan Başkanı Zorlu Töre, kurultayın ilk turda tamamlanmaması ve ikinci turun da 3 Kasım Cumartesi yapılacak olmasından dolayı Ersin Tatar’ın genel başkanlık görevine seçildiğini cumartesi saat 09.00’da Atatürk Spor Salonu’nda açıklayacaklarını ifade etti.

Töre, Hüseyin Özgürgün’ün kurultaydaki başkanlık yarışından çekildiğine dair yazısının kendilerine iletildiğini bildirerek, kurultay gündeminin tarihinin Parti Meclisi tarafından daha önce belirlenmesinden dolayı Ersin Tatar’ın genel başkanlığının cumartesi günü divanın tekrar toplanmasıyla ilan edileceğini kaydetti.

Töre, bunun tüzük gereği ve hukuksal bir sorun çıkmaması için gerekli olduğunu ifade etti.

PARTİ MECLİSİ İÇİN OY SAYIMI DA CUMARTESİ

Zorlu Töre, 3 Kasım Cumartesi günü saat 09.00’da divanın toplanacağını ve Ersin Tatar’ın UBP Genel Başkanı ilan edileceğini belirterek, ardından saat 10.00’da da Parti Meclisi üyelikleri için geçen pazar kullanılan oyların sayımına başlanacağını açıkladı.

Öte yandan Töre, divan üyeleriyle birlikte yarın saat 11.00’de UBP Genel Merkezi’nde toplanarak kendi aralarında değerlendirme yapacaklarını da kaydetti.