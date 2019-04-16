“Türkiyeli Kıbrıslı ayrımı yapmak bu ülkeye yapılacak en büyük kötülüktür”

Trafik kurallarının herkes için geçerli olduğunu, milletvekili dokunulmazlığıyla ilgisi bulunmadığını söyleyen Erhürman, ayrıca Türkiyeli Kıbrıslı ayrımı üstünden tartışmalar yapılmasının doğru olmadığını vurguladı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ilk güncel konuşmayı YDP Milletvekili Erhan Arıklı, üniversiteler konusunda yaptı.

Arıklı, elektrik konusunda dün yaptığı konuşmanın TAK tarafından “yanlış aktarıldığını” savunarak, özetlerken anlamın değiştirilmemesini istedi.

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu ile polis arasında dün bir olay yaşandığını da aktaran Arıklı, polisin eğitime ihtiyacı olduğunu, vatandaşa bilgi vermesi gerektiğini, sorumlu mevkide olanların açıklamalarına da dikkat etmesi gerektiğini belirtti.

Bu sırada bazı milletvekilleri ile Arıklı arasında sözlü tartışma yaşandı. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay yaşanan tartışmalar üzerine dokunulmazlıkla ilgili yasa maddesini okudu.

Uluçay, milletvekillerinin dokunulmazlığının sadece yasama dokunulmazlığını kapsadığını hatırlatarak, vekillerin örnek davranışlar sergilemesi gerektiğini belirtti.

Daha sonra konuşmasına devam eden Arıklı, üniversitelerin kritik durumda olduğunu, öğrenci sayısının giderek düştüğünü, bunun bir devlet sorunu olduğunu kaydetti.

Öğrencilerin, ulaşım, konaklama ve hayat pahalılığını adaya gelmekten vazgeçme nedeni olarak gösterdiğini belirten Arıklı, bu alanlarda adım atılması ayrıca üniversitelerin kalitesinin artırılması gerektiğini ifade etti.

Arıklı, bilişim suçlarına yönelik Türkiye’ye benzer bir yasa çıkarılmasını istedi.

ERHÜRMAN

Başbakan Tufan Erhürman, PGM’nin ve polis memurlarının konu üzerinde yaşanan tartışmalara yanıt verme şansı olmadığını anımsatarak, ne yaşandığına dair aktartılanları paylaştı.

Rutin kontrollerin yapıldığı sırada durdurulan kiralık araçta, aracı kullanan şahsın, ülkede ehliyet kullanma ve diğer tüm evrak açısından sorunlu olduğunun tespit edildiğini söyleyen Erhürman, mevzuatın bu noktada araca el konmasını gerektirdiğini, yapılanın bu olduğunu belirtti.

Kiralanan aracı kiralayan kişinin kullanmadığını ve belgelerin ibraz edilemediğini bu ikisinin trafik suçu oluşturduğunu söyleyen Erhürman, polisin olayla ilgili araştırmasının devam ettiğini ifade etti.

Trafik kurallarının herkes için geçerli olduğunu, milletvekili dokunulmazlığıyla ilgisi bulunmadığını söyleyen Erhürman, “Bu olay yaşandıktan sonra sosyal medya üzerinden yaşananlar tehlikeli boyuta ulaştı” dedi.

Erhürman, Türkiyeli Kıbrıslı ayrımı üstünden tartışmalar yapılmasının doğru olmadığını, bu konuda herkesin son derece duyarlı olması gerektiğini kaydetti.

İlgili polise yönelik tehditlerin de kabul edilemez olduğunu dile getiren Erhürman, sosyal medya aracılığıyla yapılan tehdit ve hakaret gibi olayların, şu anda da suç teşkil ettiğini, cezasının bulunduğunu belirtti.

Erhürman, polis memurlarının durdurdukları araca mevzuatı uyguladıkları zaman bu tip bir risk üstelendiğini düşünmesi halinde iş yapamaz hale geleceklerini belirtti.

Polis içinde de çok sayıda Türkiye kökenli insan olduğunu belirten Erhürman, “Türkiyeli Kıbrıslı ayrımı yapmak bu ülkeye yapılacak en büyük kötülüktür” dedi.

ÖZYİĞİT

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Türkiye’deki muhatapları ile görüşmeler yaptığını, gerekli adımların atıldığını belirtti.

Özyiğit, YÖK Başkanı’nın adaya gelmesinin gündemde olduğunu, görüşmelerin yapılacağını ve yapılan anlaşmalar uyarınca YÖK’ün denetim hakkı bulunduğunu kaydetti.

Özyiğit, KKTC’de bulunan 19 üniversitenin 14 tanesinin YÖK onayını aldığını, diğerlerinin de almak için çalışma yaptığını ifade etti.

Özyiğit, Denetim Tüzüğü hazırlanacağını ve YÖDAK’ın denetim yapılmasının önünün açılacağını dile getirdi.

Öğrencilerin kayıt altına alınmasına yönelik Yüksek Öğrenim Kayıt ve Bilgi Sistemi’nin uygulamaya konduğunu belirten Özyiğit, ihtiyaç alanları ve fazlasını belirleme yönünde de çalışma yapılacağını kaydetti.

DAÜ’nün kuruluşu ile LAÜ’nün kuruluşunun aynı olmadığını söyleyen Özyiğit, LAÜ’nün Vakıflar İdaresi’ne bağlı olarak kurulduğunu ve yasası bulunmadığını, yasanın geçirilmesi gerektiğini belirtti.