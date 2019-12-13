“Türkiye’den kaynak gelmezse sorun yaşanacak”

TDP lideri Özyiğit, şimdiki hükümetin dörtlü hükümet döneminde “biz gelince para oluk oluk akacak” dediğini ancak durumun şu anda böyle olmadığını söyledi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün 1 milyar 19 milyon 682 bin 400 TL’lik Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Bütçesini ele aldı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit bütçeyle ilgili söz alarak, bütçeye bakıldığında rakamın yüksek göründüğünü ancak realitenin farklı olduğunu söyledi.

Genel bütçenin önemli bölümünü tutan bu bütçenin yüzde 80’lere varan kısmının maaş ücret ödenekler kalemine gittiğini söyleyen Özyiğit bunun oldukça sıkıntılı bir durum olduğunu ifade etti.

Kendi dönemlerinde yerel kaynaklı kalemler hazırlayarak bir olumsuzluğa mahal vermemeyi hedeflediklerini söyleyen Özyiğit şu anki bütçede durum böyle olmadığı için TC kaynaklı kalemlerde, Türkiye’den bu kaynak gelmezse sorun yaşanacağını dile getirdi.

Şimdiki hükümetin kendi hükümetleri döneminde “biz gelince para oluk oluk akacak” dediğini ancak durumun şu anda böyle olmadığını söyleyen Özyiğit, bu durumda Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinde TC kaynaklı kalemlerde durumun ne olacağının belirsiz olduğunu anlattı.

2020’nin eğitim için zorlu geçeceğini ifade eden Özyiğit, öte yandan kendilerinin başlattığı Vizyon 2030 çalışmasını devam ettirdikleri için Bakan Çavuşoğlu’na teşekkür etti.

Özyiğit 4 ve 5 yaşta yüzde yüz okullaşma oranına ulaşmak ve bölgedeki okullarda birleştirme yapılarak müstakil okullaşmaya gidilmesi gerektiğini söyledi.

Eğitimde yönlendirmenin ve bu bağlamda PDR uzmanlarının önemine işaret eden Özyiğit, öğrencinin ilgi ve yeteneğini araştırmak ve ortaya koymak gerektiğini anlattı.

Sınıf geçme sistemi, nakil sistemi gibi konuların yeniden ele alınması gerektiğini belirten Özyiğit çocukların ilgi ve yeteneklerine göre çıraklık okullarına yönlendirilmesiyle ülkedeki ara eleman sorununun da çözülebileceğini anlattı.

Kültürün toplumun aynası olduğunu söyleyen Özyiğit sanatın ve sanatçının desteklenmesinin olmazsa olmaz olduğunu kaydetti.

Kendi bakanlığı döneminde başında İsmail Bozkurt olan bir kültür komitesi olduğunu söyleyen Özyiğit görev süreci içerisinde hiç kim başvurdu kime ne destek verildi konularına karışmadığını anlattı.

Devlet Tiyatroları’nın kanayan bir yara olduğunu kaydeden Özyiğit, bu konuda çalışmalar yapmak isteseler de döviz krizi nedeniyle adım atamadıklarını söyledi.

Özyiğit Devlet Tiyatroları’nda bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu kaydetti.

MEB altında bir devlet senfoni orkestrası bölümü olduğunu buradan iki kişiye maaş verildiğini ancak bir faaliyeti olmadığını dile getiren Özyiğit öte yandan zaten faal şekilde çalışan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası bulunduğunu söyledi.

Ancak ülkede devlet opera ve balesi eksikliği olduğunu anlatan Özyiğit kendi dönemlerinde bu konudaki çalışmaların sürdüğünü, ilgili çalışmalar tamamlandığında devlet senfoni orkestrası birimini buraya entegre etmeyi planladıklarını kaydetti, bu çalışmaların hangi noktada olduğunu sordu.

Ülkede nüfusla birlikte öğrenci sayısının da hızla arttığını kaydeden Özyiğit süratle okul yapımına ihtiyaç olduğunu belirtti.

Okul tamir ve bakımlarının İnşaat Planlama Dairesi insafına bırakılacak gibi olmadığını dile getiren Özyiğit Bakanlıkta ilgili bir birim oluşturulması gerektiğini dile getirdi.

Bazı okul binalarındaki eksikliklere değinen Özyiğit, bu sorunların üstesinden gelinmesi gerektiğini de belirtti.

Kendi bakanlığı döneminde müfredattaki eksikliklerin tamamlanması için attıkları adımlara değinen Özyiğit, bu konunda başlattıkları çalışmaların sürdürülmesi temennisini dile getirdi.

Özyiğit, kolejlerle ilgili yaptıkları ve yapamadıkları çalışmaları anlatarak, üniversite süreciyle ilgili de attıkları adımları anlatarak bu konunun ucunun bırakılmaması gerektiğini belirtti.

Ana dili Türkçe olmayan öğrencilerle ilgili de yapılması gerekenlere örnekler veren Özyiğit, ilahiyat fakültesiyle ilgili de “Ben bakan olarak gittiğimde kendimi yabancı hissettim bizim ülkemize uygun değil” dedi.

İlahiyat Koleji’nin bir şekilde açılmış olduğunu ve diğer okullardan çok daha donanımlı olduğunu kaydeden Özyiğit, kendisinin zamanında 6 öğretmenin de “Cemal’ın arkadaşıdırlar” denilerek işten durdurulduğunu söyledi.