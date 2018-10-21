“Türkiye, Özersay’ı öne çıkarıyor”

Rum Yönetimi eski lideri Hristofyas: “Türkiye tarafından federasyon çözümünden yana olan Akıncı’nın dışlanması ve Özersay’ı Akıncı’nın gerçek ardılı olarak öne çıkarma çabasına şahit oluyoruz”

Barış ve Yeniden Birleşme Buluşması” etkinliğinde konuşan Rum Yönetimi eski lideri Dimitris Hristofyas, sağlık nedenleriyle konuşmakta güçlük çektiğini belirtti. Dimitris Hristofyas, konuşmasını kürsünün yanına getirilen sandalyeye oturarak yaptı.

“İki toplumun nihai zaferine varana, vatanımızın kurtuluşuna, işgalin ve genel olarak bölünmüşlüğün prangalarından kurtulana kadar önümüzde büyük mücadeleler var” diyen Hristofyas, sendikal örgütlere bu etkinliği düzenlediği için teşekkür etti.

“Durumun ne kadar tehlikeli ve ülkemizin kesin taksime ne kadar yakın olduğunu anlamak için çok da öngörülü olmaya gerek yok” diyen Hristofyas şöyle devam etti:

“Crans Montana çıkmazından sonra bir yılı aşkın durağanlıktan ve iki toplum liderinin ve Türkiye’nin, uzun yıllardan beridir uzlaşılmış iki bölgeli iki toplumlu federasyon çerçevesinin ve Guterres Çerçevesi’nin tamamen dışındaki tezlerindeki ısrarından saptanabilir. BM Genel Sekreteri’nin son raporu tek başına anlatıyor. Çıkmaz ilan edilmemekle birlikte, iki taraf belki yakın gelecekte sağduyulu tavır güder diye devam etsin de BM kararları ve Genel Sekreter’in kesin çözüm çerçevesi, temelinde bir çaba başlasın diye ümitsiz bir çaba harcıyor.

Mustafa Akıncı’nın, federasyon konuşurken, federasyonun bütün organlarında Kıbrıs Türk oyundaki ısrarı, pratikte uygulanırsa, konfederasyona sürükleyecek. Nikos Anastasiadis tarafından gevşek federasyon tezinin yeniden gündeme getirilmesi, Sayın Akıncı’nın arzu ettiği; bütün organlarda bir Kıbrıs Türk oyu çaresi ile hiçbir alakası yoktur. Türkiye fırsatı yakaladı ve kendi iki devlet hedeflerini ileri götürdü ki bu gerçek dışıdır. Türkiye tarafından federasyon çözümünden yana olan Akıncı’nın dışlanması ve Sayın Özersay’ı (Akıncı’nın) gerçek ardılı olarak öne çıkarma çabasına, ben böyle okuyorum, şahit oluyoruz. Derviş Eroğlu ile Kıbrıs sorununun çözüm müzakerelerinde yer aldığımdan, bunu birinci elden biliyorum.”

“Kıbrıs sorununun gerçek iki bölgeli iki toplumlu federasyon zemininde çözülmesinde iyi niyet göstermelidir” diyen Hristofyas şöyle devam etti:

“Bilindiği gibi halihazırda Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi’nde var olan hidrokarbonlar, Kıbrıs ve Kıbrıs sorununun çözümü açısından altın elmadır. Türkiye, güya Kıbrıslı Türklerin haklarının hesaba katılması bahanesiyle, hidrokarbonları öcü göstererek Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tehdit ediyor. Türkiye, hidrokarbonlardan edinilecek karın her iki topluma pay edilmesi konusunda Mehmet Ali Talat’la vardığımız yakınlaşmayı hayata geçirmek istiyorsa masaya oturmalı ve Kıbrıs sorununun gerçek iki bölgeli iki toplumlu federasyon zemininde çözülmesinde iyi niyet göstermelidir. (Türkiye) ‘Sayın Anastasiadis Kıbrıs sorunu çözülmeden ve Kıbrıslı Türkler müdahil olmadan hidrokarbonlardan tek yanlı istifadenin ateşle oynamak olduğunu anlamalıdır’ diyor.”

Hristofyas, şunları da ekledi:

“Benim görüşüme göre, bizim sorunumuzu ikili ve üçlü işbirlikleri çözmez. Sonunda, emperyalistleri evimizin içine sokacağımız açıktır. Kıbrıs’ın hatırına veya Kıbrıs nedeniyle NATO müttefiklerine savaş açmaları da söz konusu değildir. Türkiye de içerisinde bulunduğu ekonomik krizi göğüslemek ve Avrupa’ya yakınlaşmak istiyorsa Kıbrıs sorununu, Kıbrıslı Rum-Kıbrıslı Türk, Kıbrıs halkının tamamına saygılı biçimde çözmelidir. Müdahale hakkı, garantiler ve asker varlığının hiçbir şekilde çağdaş federal Kıbrıs Cumhuriyeti’nde yeri yoktur.”

“Biz, yabancı asker varlığını geçersiz kılan ve Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti’nin güvenliğinin polisin yetkisine veren yakınlaşmalara vardık. Şimdi bütün bunlar maalesef her iki tarafça da iptal ediliyor” şeklinde konuşan Dimitris Hristofyas şunu ekledi:

“BM Barış Gücü’nün Ada’dan çekilmesi tehlikesinin bulunduğu, gerçekten kritik bir kavşakta bulunuyoruz. Kıbrıs sorununun çözülmesinin elzem olduğu açıktır. İster Kıbrıslı Rum ister Kıbrıslı Türk; Taksim ve iki devletle flört edenler –bana göre- vatana ihanet eder.”

Dimitris Hristofyas, “Halk unsuru birleşmeli ve Kıbrıs’ın kaderini eline almak için en güçlü şekilde hareket etmeli” diyerek tamamladı.

