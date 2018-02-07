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"Türkiye önümüzdeki dönemde de KKTC'ye desteği en güçlü şekilde sürdürecek"

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TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, “Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletine, hükümetlerine, Kıbrıs Türk halkına her zaman desteğini, ilgisini ve sevgisini ortaya koymuştur. Önümüzdeki dönemde de bunu en güçlü şekilde sürdürecektir, bundan herkes emin olsun.” dedi

"Türkiye önümüzdeki dönemde de KKTC'ye desteği en güçlü şekilde sürdürecek"
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Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ile görüştü. 

 Dışişleri Bakanlığında yer alan görüşmede, TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, “Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletine, hükümetlerine, Kıbrıs Türk halkına her zaman desteğini, ilgisini ve sevgisini ortaya koymuştur. Önümüzdeki dönemde de bunu en güçlü şekilde sürdürecektir, bundan herkes emin olsun.” dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da, “Türkiye Cumhuriyeti’nin bundan önce olduğu gibi bundan sonra da pek çok konuda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne verdiği ciddi katkıları devam ettireceğini duymanın memnuniyet verici” olduğunu söyledi.

TC Lefkoşa Büyükelçisi Kanbay, Özersay’a göreve yeni başlaması vesilesiyle nezaket ziyaretinde bulundu. Özersay, Kanbay’ı bakanlık girişinde karşıladı.

Görüşmede, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı ile TC Lefkoşa Büyükelçiliği Müsteşarı Yasin Temizkan da hazır bulundu.

KANBAY

TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay görüşmede yaptığı konuşmada, Özersay’ı yeni üstlendiği görevden dolayı tebrik etti ve başarı dileklerini iletti.

Kanbay, “Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletine, hükümetlerine, Kıbrıs Türk halkına her zaman desteğini, ilgisini ve sevgisini ortaya koymuştur. Önümüzdeki dönemde de bunu en güçlü şekilde sürdürecektir, bundan herkes emin olsun.” dedi.

Büyükelçi Kanbay, “Kardeş dışişleri bakanlığı” olarak ifade ettiği TC Dışişleri Bakanlığı’nın, KKTC Dışişleri Bakanlığı’na her türlü yardımı desteği ve katkıyı yapacağından herkesin emin olmasını istedi.

İki bakanlık arasında geçmiş dönemde yapılan işbirlikleri ile Türkiye Dışişleri Bakanlığının KKTC Dışişleri Bakanlığı altyapısına yaptığı katkıları anımsatan Kanbay, ayrıca dış temsilciliklere, protokol ve eğitim gibi konularda verilen destek ve katkıya da işaret etti.

Kanbay, iki bakanlık arasındaki ilişkilerin devletlerarası anlaşmalara dayalı olduğunu ve bu anlaşmaları ciddiyetle yürüttüklerini vurgulayarak, Kudret Özersay’a görevinde başarılar diledi.

ÖZERSAY

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da, Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Kanbay’a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, “TC’nin bundan önce olduğu gibi bundan sonra da pek çok konuda KKTC Dışişleri Bakanlığı yanında hükümetine de vereceği katkıyı devam ettireceğini sizden duymak memnuniyet vericidir” dedi.

Özersay, Kanbay ile tanışıklığının çok daha öncelere dayandığını ifade ederek, “Bu yakın ilişkinin önümüzdeki dönemde yapacağımız çalışmalara olumlu katkıları olacağına inanmaktayım” ifadelerini kullandı.

 

Görevi devralır almaz TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’dan da tebrik mesajını aldığını ve bundan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Özersay, Kanbay’ı bakanlığında ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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