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“Türkiye ile sağlıklı iletişim kurulamadı”

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Meclis Başkanı Uluçay, ekonomik anlamda istenen seviyeye henüz ulaşılamadığına işaret ederek, bundaki en önemli faktörlerden birinin Türkiye ile kurumsal anlamda sağlıklı iletişimin kurulamaması olduğunu belirtti

“Türkiye ile sağlıklı iletişim kurulamadı”
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Kıbrıs Türk Gençlik Kongresi’nde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk gençliğinin yıllar boyunca adada barışın, huzurun ve geleceğin daha iyi kurulması için mücadele ettiğini, her dönemim gençlerinin bu kapsamda emekler ortaya koyduğunu söyledi.
Dünyada teknolojinin gelişmesi ile birlikte rekabet edebilirliğin arttığı süreçte sağduyu sahibi barış için çaba gösteren insanlara ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Uluçay, şimdiki gençlerin yöneticilere görevler yüklerken bu perspektifi gözardı etmemelerini diledi.
Ülkenin en önemli sorununun Kıbrıs sorunu olduğunu anımsatan Uluçay, gelinen noktada bütün çabalara rağmen arzu edilen noktaya gelinemediğini belirtti.
Bundan sonra aynı çaba ile devam edileceğinin altını çizen Uluçay, haklı olunan alanlarda en az Kıbrıslı Rumlar kadar hak elde edene kadar mücadeleye devam edileceğini ifade etti.
Gelinen noktanın, her şeye rağmen, artılarla dolu bir nokta olduğuna vurgu yapan Uluçay, ülkenin temel olarak geliştiğini ve demokrasinin de aynı oranda gelişme gösterdiğini söyledi.
Uluçay, ülkenin en önemli bir diğer sorununun da ekonomi olduğuna değinerek halen daha yapılması gereken işler olduğunun bir gerçek olduğunu belirtti.
Ekonomik anlamda arzu edilen ve istenen seviyeye henüz ulaşılamadığına işaret eden Uluçay, bundaki en önemli faktörlerden birinin Türkiye Cumhuriyeti ile kurumsal anlamda sağlıklı iletişimin kurulamaması olduğunu belirtti.
Kurumsallık açısından ülke içerisinde de istenilen düzeyin yakalanamadığını ifade eden Uluçay, ülkede sıklıkla gerçekleşen hükümet değişikliklerinde istikrarlı yönetimlerin elde edilemediğini vurguladı.

 

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