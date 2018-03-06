Türkiye ile ilişkiler bizim için yaşamsal önemde

Başbakan Tufan Erhürman, Türkite ile iyi ilişkilerin yaşamsal öneme sahip olduğunu söyledi.



Başbakan Erhürman ile Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım’ın resmi davetlisi olarak bu akşam Ankara’ya gitti. Başbakan ve Başbakan Yardımcısı saat 21.00’de tarifeli uçakla adadan ayrıldı.



Başbakan Erhürman, Ercan Havaalanı’nda basına açıklama yaptı ve Ankara ziyaretinin gündemine ilişkin soruları yanıtladı,



“TC ile iyi ilişkiler bizim için yaşamsal önemde” vurgusunda bulunan Başbakan Erhürman, Ankara'da TC Başbakanı Yıldırım ile Kıbrıs İşlerinden de Sorumlu Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile görüşmelerinin kesinleştiğini ifade etti. Erhürman, diğer Türkiye yetkilileriyle de görüşmelerinin söz konusu olabileceğini kaydetti.



Resmi temaslarına yarın başlayacak Erhürman ve Özersay’ın yarın akşam adaya dönmesi bekleniyor.