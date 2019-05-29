Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan Doğu Akdeniz için bir ilk

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes,Türkiye Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Türkiye’nin Brüksel’deki AB Daimi Temsilciliğinde, AB üyesi ülkelerin daimi temsilciliklerinin genişleme ve Türkiye’den sorumlu görevlileriyle bir araya gelerek, Doğu Akdeniz’le ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz politikası Brüksel’de anlatıldı.



Büyükelçi Çağatay Erciyes, “AB, Türkiye’ye, üyesi olan bir ülkenin egemen haklarına saygı gösterme çağrısında bulunabilir ancak Türkiye’yi bir AB üyesi ülkenin deniz yetki alanı sınırlarına ilişkin iddialarını kabul etmeye zorlayamaz., birbirleriyle çelişen deniz yetki alanı sınırlarına ilişkin iddialar söz konusu olduğunda, AB’nin uluslararası bir mahkeme gibi davranarak üye ülkenin iddialarını Türkiye’ye kabul ettirmeye çalışamaz.Bu uluslararası hukukla bağdaşmaz.Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin faaliyetleri uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarına dayanıyor" dedi.

Büyükelçi Çağatay Erciyes,GKRY, Yunanistan ve AB'nin tepkilerine verilen yanıtta: "Fatih gemisinin Doğu Akdeniz'de sondaj yaptığı bölge Türk kıta sahanlığıdır. Barbarosun sismik arama yaptığı bölge ise KKTC kıta sahanlığıdır, dolayısıyla sondaj çalışmaları ve sismik çalışmalar devam edecek" denildi.

Bilgilendirmede sarı alanlara da dikkat çekildi. Bu alanlar, Güney Kıbrıs ile Mısır arasında anlaşmalarla ilan edilen münhasır ekonomik bölgeleri gösteriyor. Kıbrıs sorunundan dolayı ihtilaflı bölgeleri içeren bu alanlarda yabancı şirketlerin yaptığı ve yapacağı sondaj faaliyetlerinin Türkiye tarafından kabul edilemez olduğu da vurgulandı.

Bu parsellerdeki "Çakışan alan"ları gösteren Türk diplomatlar, buralarda yabancı şirketlerle yürütülen tek taraflı faaliyetlerin uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade etti.

Bu alanlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de hakları olduğunu hatırlatan Ankara, Kıbrıs sorunu çözülene kadar bu bölgelerde çalışma yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Garantör ülke olarak, Kıbrıs Türkü’nün tüm hak ve çıkarlarını korumaya kararlıyız.