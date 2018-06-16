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Türkiye'deki seçim için oy verme işlemi başladı

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Türkiye'deki seçim için oy verme işlemi başladı
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Türkiye’de 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için KKTC’de oy verme işlemi bugün başladı.
KKTC'de yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, saat 09.00 itibarıyla Lefkoşa'daki 20 Temmuz Fen Lisesi’nde oylarını vermeye başladı.
KKTC’de ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 106 bin 500 seçmenin bugünden itibaren 3 gün süreyle oy kullanacağı seçimde, TC Lefkoşa Büyükelçiliği yanında bulunan 20 Temmuz Fen Lisesi önünde saat 12.00 itibarıyla uzun kuyruklar oluştu. Uzun süre kuyrukta bekleyen ve oy verme esnasında fenalaşan bazı seçmenler ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Oy kullanmada öncelik hamile, hasta, yaşlı, engelli ve çocuklu ailelere verilirken, seçimler için 20 sandık açıldı.
KKTC’de ikamet eden ve Yurtdışı seçmen kütüğünde kaydı bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, bugün, yarın ve 18 Haziran Pazartesi günü 09.00-21.00 saatleri arasında oy kullanabilecek.
Seçimin 2’nci tura kalması durumunda KKTC’deki TC vatandaşları, 30 Haziran – 2 Temmuz tarihleri arasında aynı okulda 2. Tur için tekrar oy verecek.
ELÇİLİKTEN UYARI
Bu arada, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği seçim bina sorumlusu Ertuğrul Demirci yaptığı açıklamada, KKTC'de yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 106 bin 530 seçmen bulunduğunu belirterek seçmenlerin gelmeden öncede internet üzerinden yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadıklarını kontrol etmeleri uyarısında bulundu. 
Seçmenlerin, oy kullanabilmek için T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı, pasaport veya soğuk damgalı, mühürlü bir kimliklerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

 

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