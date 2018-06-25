Türkiye'de seçim zaferi Erdoğan'ın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimde oyların yüzde 52'sini alarak yeni hükümet sisteminin ilk Cumhurbaşkanı oldu

Cumhurbaşkanlığı seçimini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk turda kazandı. Erdoğan oyların yüzde 52.5'ini alarak yeni hükümet sisteminin ilk Cumhurbaşkanı oldu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yüzde 30.7, HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş yüzde 8.3, İYİ Parti'nin adayı Meral Akşener yüzde 7,3'te kaldı.



Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlanmasıyla Türkiye, 1923'ten beri uygulanan parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne sistemine resmen geçmiş oldu.



BAKANLARI KENDİ SEÇECEK



Yeni sistemle birlikte yürütmenin başı artık Cumhurbaşkanı olacak. Cumhurbaşkanı'nın belirleyeceği Bakanlar Kurulu vasıtasıyla ülke yönetimi sağlanacak. 600 milletvekiliyle temsil edilen Meclis yasama görevine devam edecek.



BAKANLIK SAYISI 16'YA DÜŞECEK



Yeni modele göre, bakanlıklar birleştirilerek bakanlık sayısı 26'dan 16'ya düşürülecek.



Buna göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirilecek. "Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı" adıyla hizmet verecek.



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı ise "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı" adı altında toplanacak.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı da "Ticaret Bakanlığı" adı altında birleştirilecek.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı ise "Tarım ve Orman Bakanlığı" çatısı altında bir araya getirilecek.



Dışişleri Bakanlığı ile Avrupa Birliği Bakanlığı da birleştirilerek, "Dışişleri Bakanlığı" çatısı altında toplanacak.



YENİ SİSTEMDE 9 KURUL OLUŞTURULACAK



Yeni sistemde; Yerel Yönetim Politikaları Kurulu, Sosyal Politikalar Kurulu, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Hukuk Politikaları Kurulu, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Ekonomi Politikaları Kurulu, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu adlarıyla 9 kurul oluşturulacak.

CUMHURBAŞKANI İLE ÇALIŞACAK 4 OFİS KURULACAK



Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile doğrudan Cumhurbaşkanı ile çalışacak 4 ofis kurulacak.



Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi, Dijital Dönüşüm Ofisi ve Yatırım Ofisi adlarını taşıyacak bu birimler, insan kaynağının etkin ve verimli kullanılmasında, dijital dönüşümle toplum hayatının kolaylaştırılması ve hizmet kalitesinin artırılmasında, Türkiye'nin yatırım alanında cazibe merkezi haline getirilmesi ve yeni finansal enstrümanların geliştirilmesinde rol oynayacak.