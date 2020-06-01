"Turizmin beslediği bütün sektörler sıkıntı içinde”

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, otellerin karantina sürecine hazır olması gerektiğini söyledi. İlk uçağın 5 Haziran’da geleceğini belirten Üstel, “Gelenleri kriterlerimizi uygulayan yerlerde misafir edeceğiz” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankacılık Yasası Hakkındaki Yasa Gücünde Kararname görüşülüyor.

Bu sırada söz alan milletvekilleri daha çok koronavirüs önlemlerinde ülkenin bundan sonraki durumu üzerine görüşlerini ifade etti.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, ekonomik durumu eleştirdi.

Arıklı, hükümetin ekonomide “Pollyanna” tablosu çizdiğini belirterek, “Kendi icraat yetersizliğinizi örtmeye çalışıyorsunuz. Pollyanna burada olsa size gülerdi” dedi.

Arıklı, “öğrencileri karantinaya alma, karantina ücretini öğrenciye ödetme kararını” eleştirerek, “4 ay sonrasını kim biliyor? Bunu şimdiden açıklamanın ne mantığı var?” ifadelerine yer verdi.

45 günlük kapanma sürecinin sağlığı güçlendirmek için iyi değerlendirilmediğini savunan Arıklı, “Salgın bu ülkeye bir daha uğramayacak gibi davranıyorsunuz. Kapıları er ya da geç açmak zorundasınız. Sağlık Bakanı adeta bulutlarda yaşıyor” dedi.

Erhan Arıklı, elektrik tarifelerinin iş yerleri için pahalı olduğunu kaydederek, “Reel sektörü 30 kuruş zamlı fiyatlarla mı destekleyeceksiniz?” diye sordu.

Bu dönemin sadece sağlık açısından iyi atlatıldığını, Türkiye’nin yardımıyla ekonominin de iyi anlatılabileceğini belirten Arıklı, “Ben bu dönemi de berbat edeceğinizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

ATAKAN

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, olguları gerçekler üzerinden konuşmada sorun yaşandığını, bazı konuların kulaktan dolma sözlerle ele alındığını söyledi.

Atakan, “Domatesçiye karşı alınmış bir tavır yok. Bahse konu alan Sanayi Dairesi’nin yetkisinde olan bir yeşil alandır. Kiralama işlemine gidilmediği, bir nevi işgal olduğu düşüncesiyle faaliyetler sınırladı” dedi.

ÜSTEL

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel de Genel Kurulda söz alarak açıklamalarda bulundu.

Üstel, “Turizmin beslediği bütün sektörler sıkıntı içinde” dedi.

Üstel, açılımların sağlık bilim kurulları ve DSÖ’nün verileri ışığında ele alındığını, bu konuda birçok toplantı yaptıklarını belirterek, “Biz virüsle uzun müddet yaşayacağız” şeklinde konuştu.

Oteller konusunda belirlenen kriterlere değinen Üstel, “Hem fikir olarak Bakanlar Kurulu’nda onayladığımız kriterleri otellere gönderdik. Otellerin kriterlerin yerine getirip getirmediklerini bugünden itibaren denetlemeye ve otellere sertifika vermeye başladık” dedi.

Üstel, otellerin karantina sürecine hazır olması gerektiğini belirterek, buralardaki çalışanların eğitimden geçirilmesinin önemine işaret etti, 5 Haziran’da ilk uçağın İngiltere’den geleceğini söyledi, 1 Temmuz’la ilgili öngörüyü hatırlattı.

Üstel, “Gelenleri kriterlerimizi uygulayan yerlerde misafir edeceğiz” dedi.

Hava yollarının yavaş yavaş kendi kriterlerini belirleyerek devreye gireceğini belirten Turizm Bakan Ünal Üstel, “İç turizmden büyük bir kâr yok. Zarardan kâr var. Kendi insanlarımızın otellerde konaklaması 80 binlere çıkarmak için neler yapabileceğimiz konusunda da çalışma yaptık” şeklinde konuştu.

Kolay bir süreçten geçilmediğini kaydeden Üstel, “Korona sürecindeki başarımızı dünyaya duyurmak için reklam çalışmasına da girdik” şeklinde konuştu.

Üstel, “Turizm Bakanı olarak insanımızı korumak benim görevim. Bunu yaparken turizmdeki çarkların dönmesi için de elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye’de hava trafiği açılırsa, PCR test sistemiyle de kapılarımızı dışa açabiliriz” şeklinde konuştu.