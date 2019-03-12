"Trafikte sadece denetimle düzelme olamayacak"

90 kazanın olduğu bir haftada 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, kaza nedenleri ve polisin kestiği cezaların cep telefonuyla konuşma, sürat ve dikkatsizlik olduğunu ifade eden Atakan, bu konuda toplumsal seferberlik başlatılması gerektiğini, sadece denetimle düzelme olamayacağını vurguladı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, özellikle son dönemde yaşanan çarpışmaların yegane sebebinin cep telefonları olduğunu ifade etti. 90 kazanın olduğu bir haftada 3 kişinin yaşamını yitirdiğini, kaza nedenleri ve polisin kestiği cezaların cep telefonuyla konuşma, sürat ve dikkatsizlik olduğunu ifade eden Atakan, bu konuda toplumsal seferberlik başlatılması gerektiğini, sadece denetimle düzelme olamayacağını kaydetti.

“TOPLUMSAL SEFERBERLİK BAŞLATMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Bakanlık olarak bu konuda toplumsal seferberlik başlatmak için çalıştıklarını, bunun yanında bilimsel çalışma yapıldığını, ayrıca istatistiki bilgilerin değerlendirildiğini anlatan Atakan, eğitime de önem verdiklerini, okullardan eğitime başladıklarını, ancak her bir bireyin birbirini denetlemesinin de önemine dikkat çekti.

Atakan, sürüş ehliyet sınavlarının şehir içinde yapıldığını, belli bir eğitim saatini tamamladıktan sonra kişilere bu sınavların yapıldığını ifade ederek, sınavın Şehit Ertuğrul İlkokulu önünde yapılmadığını kaydetti. Atakan, ehliyet sınavları, suçları ve alınacak önlemler hakkında bilgi vererek, trafikte hata yapan, sürekli ceza alan, trafik kurallarına uymayan kişilerin ehliyetlerinin alınması, yeniden prosedür uygulanması gibi önlemler alınacağına işaret etti.

Atakan, yollardaki bozuklukların hava şartlarından ve yıllardır bakım yapılmamasından kaynaklandığını, şu anda ciddi müdahale yapamadıklarını, yaptıklarının da yeniden bozulduğunu belirterek, havaların düzelmesinin ardından yollara gerekli bakımların yapılacağını söyledi.

Trafikte sağ- sol kullanım için ehliyette eğitim verilmesi, trafik polislerinin denetimi, araç muayene denetimleri gibi konularda yeni düzenlemeler yapılacağını belirten Atakan, yaya geçitlerine de gereken önemi vereceklerini kaydetti.