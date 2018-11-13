Töre’den, Cumhurbaşkanlığı adaylığına yeşil ışık

UBP milletvekili Zorlu Töre’nin, 2020’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine aday olacağı öğrenildi

Meclis Başkanlığı Yardımcısı, UBP milletvekili Zorlu Töre’nin, 2020 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimine aday olacağı öğrenildi.

Töre’nin bu konuda kararını verdiği, UBP yönetimine de bildirdiği ve parti yönetiminin de Töre ismine sıcak baktığı öğrenildi.

Töre kimdir?

Zorlu Töre, 1956 yılında Larnaka’ ya bağlı Akhisar köyünde doğdu. Lefkoşa Türk Lisesi’nin ardından Çukurova Üniversitesi’nden Ziraat Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Barış Harekatı sırasında Üçşehitler ve Akıncılar’ da mücahit olarak görev yaptı. Zorlu Töre, UBP’de de çeşitli kademelerde yöneticilik yaptı. 17 Mayıs 2010 tarihinde kurulan İrsen Küçük Hükümeti’nde Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak görev aldı. 6 Nisan 2011 tarihine kadar bu görevi yürüttü.

27 Mayıs 2013’te UBP’den istifa etti. 30 Mayıs 2013’te DP’ye katılarak 5 Haziran 2013’te oluşturulan Demokrat Parti Ulusal Güçler çatısı altında 28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimlerinde Demokrat Parti Ulusal Güçler’den Lefkoşa Milletvekili seçildi.

30 Nisan 2014’te, Demokrat Parti Ulusal Güçler’den istifa ederek görevini Bağımsız Milletvekili olarak sürdürdü ve 16 Mayıs 2014’te de UBP’ye katıldı.

Töre, 7 Ocak erken genel seçiminde üçüncü kez milletvekili seçildi.