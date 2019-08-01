"TMT ruhuna halen daha ihtiyaç var"

Kıbrıs Rum Liderliği’nin, Kıbrıs Türk Halkı ile yönetimi ve zenginliği paylaşmak istemediği gerçeği ortada dururken, geçmişte Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) efsanesini var eden mücadeleci ruha, Kıbrıs’taki Türk’lerin eşitliğini ve egemenliğini korumak ve KKTC’yi güçlendirmek için hala daha ihtiyaç olduğunu vurguladı

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.

Savaşan mesajında, Kıbrıs Rum Liderliği’nin, Kıbrıs Türk Halkı ile yönetimi ve zenginliği paylaşmak istemediği gerçeği ortada dururken, geçmişte Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) efsanesini var eden mücadeleci ruha, Kıbrıs’taki Türk’lerin eşitliğini ve egemenliğini korumak ve KKTC’yi güçlendirmek için hala daha ihtiyaç olduğuna işaret etti.

Ortak Bir Vizyon Olmadığı Kabul Edilmeli...

Yarım asırdan fazla bir süredir devam eden sonu gelmez müzakere süreçlerinin, esasen yönetimi ve zenginliği paylaşmaya dayalı federal bir ortaklık modelini tükettiğine dikkat çeken Savaşan, taraflar arasında zemin bakımından ortak bir vizyon olmadığının bütün çevrelerce kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.

Hükümetin Tutumu Ezberleri Bozacak Nitelikte...

Hükümet ile Türkiye’nin, Kıbrıs Türk tarafının barışçıl tutumunun muhafaza edilerek bir yandan işbirliğine dayalı farklı ortaklık modelleri ile diğer yandan AB içinde iki devlet de dahil çok daha gerçekçi ve mevcut şartlarında gerçekleştirilebilir yeni fikirlerin konuşulması konusundaki tutumunun uluslararası kamuoyunda önemli bir farkındalık yarattığına işaret eden Ahmet Savaşan, hükümetin Maraş ve Kıbrıs Konusu’ndaki proaktif tutumunun ezberleri bozacak ve ülkede yeni bir dönem başlatacak nitelikte olduğuna dikkat çekti.

Yaşamamızı, TMT’ye, Türk Askerine ve Mücahide Borçluyuz...

“Türk Halkı bu gün Kıbrıs’da güven içinde yaşıyorsa bunu atalarının verdiği onurlu mücadeleye, Türk Mukavemet Teşkilatı’na ve Türkiye’ye borçlu olduğunu belirten Ahmet Savaşan, “Kıbrıs Türk Halkı’nın devletine, Kıbrıs’ın Osmanlı’lar tarafından fethi ile başlayan, TMT’nin filizlenmesi ile yıllarca süren ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kurulmasıyla taçlanan şanlı bir direnişin ardından kavuştuğuna vurgu yaptı.

Devletin Güçlenmesi İçin Gerçekçi Bir Çabanın Ortaya Konulması Gerekiyor...

1 Ağustos’un Kıbrıs Türk Halkı’nın eşit egemen bir halk olarak, özgür ve onurlu yaşamından, Türkiye`sinin etkin ve fiili garantisi ile Türk askerinin adadaki varlığından taviz vermeyeceğini Dünya’ya haykırma günü olduğuna işaret eden Ahmet Savaşan, devletin içte ve dışta güçlenmesi için gerçekçi bir çabanın ortaya konulması gerektiğinin altını çizdi.

Toplumsal Direniş Bayramı Kutlu Olsun...

Toplumsal Mücadele Önderi Dr. Fazıl Küçük başta olmak üzere, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ile TMT kurucuları ile geçmişten günümüze onurları ile mücadele veren kahramanların asla unutulmayacağına işaret eden Ahmet Savaşan, “TMT’mizde çok büyük fedakarlıklarla görev yapan ve sessizce hayata veda eden isimsiz kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyor, hayattaki TMT’cileri en içten sevgi ve saygılarımızla selamlıyoruz. Ayrıca vatanımızda huzur ve güven içinde yaşamamızın teminatı Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlıklarımıza ve kahraman mensuplarına minnetlerimizi sunarak, Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutlarız” ifadelerini kullandı.