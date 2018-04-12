"TL kullanımından doğan kaybı Türkiye ödesin"

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, TL’nin değer kaybından dolayı toplumun alım gücünün düştüğünü, ekonomide büyük bir çöküntü yaşandığını belirterek, “TL kullanımından doğana kaybı TC hükümeti karşılasın” dedi.



Sonüstün, yaptığı yazılı açıklamada, savaş ve gerginlik politikaları sonucunda dibe vuran TL’nin, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’taki emekçileri yoksullaştırdığını savunarak, KKTC’deki hükümetin yaşananlar karşısında aciz kalarak köklü tedbir almamasının, ülkede yaşayan tüm insanları derinden etkileyerek, bunalım ve çaresizliğe sürüklediğini ileri sürdü.



BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün, Türkiye’nin Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Recep Akdağ’ın milli gelirin 25 bin dolarlara çıkacağından bahsetmesinin, inandırıcılıktan yoksun, halkla alay etmek olduğunu iddia etti.



Hükümeti acil tedbir almaya çağıran Sonüstün, aksi takdirde toplumun yaşadığı sorunların artarak devam edeceğini kaydetti.