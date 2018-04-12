banner107
İşte seyahat edilmemesi gereken yerler
İşte seyahat edilmemesi gereken yerler
15 0
“İyi temsil edin ve mutlu dönün”
“İyi temsil edin ve mutlu dönün”
6 0
Erkeklerde Türkiye, kadınlarda Nijerya şampiyon
Erkeklerde Türkiye, kadınlarda Nijerya şampiyon
24 0
Hangisine yanalım
Hangisine yanalım
218 0
Liverpool, City’e şans tanımadı
Liverpool, City’e şans tanımadı
29 0
1. Lig'de heyecan fırtınası
1. Lig'de heyecan fırtınası
340 0
Real Madrid tarih yazma noktasında
Real Madrid tarih yazma noktasında
37 0
Attack yaptılar
Attack yaptılar
23 0
banner82
banner147

"TL kullanımından doğan kaybı Türkiye ödesin"

banner27

"TL kullanımından doğan kaybı Türkiye ödesin"
banner137

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, TL’nin değer kaybından dolayı toplumun alım gücünün düştüğünü, ekonomide büyük bir çöküntü yaşandığını belirterek, “TL kullanımından doğana kaybı TC hükümeti karşılasın” dedi.

Sonüstün, yaptığı yazılı açıklamada, savaş ve gerginlik politikaları sonucunda dibe vuran TL’nin, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’taki emekçileri yoksullaştırdığını savunarak, KKTC’deki hükümetin yaşananlar karşısında aciz kalarak köklü tedbir almamasının, ülkede yaşayan tüm insanları derinden etkileyerek, bunalım ve çaresizliğe sürüklediğini ileri sürdü.

BKP Genel Sekreteri Salih Sonüstün, Türkiye’nin Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Recep Akdağ’ın milli gelirin 25 bin dolarlara çıkacağından bahsetmesinin, inandırıcılıktan yoksun, halkla alay etmek olduğunu iddia etti.

Hükümeti acil tedbir almaya çağıran Sonüstün, aksi takdirde toplumun yaşadığı sorunların artarak devam edeceğini kaydetti.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.