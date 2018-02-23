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TKP yeni Güçler olaganüstü kurultaya gidiyor

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TKP yeni Güçler olaganüstü kurultaya gidiyor
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Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler, parti organlarını yenileme ve üye kayıtlarını güncelleme amacıyla olağanüstü kurultaya gitme kararı aldı.
TKP Yeni Güçler Genel Sekreteri Sonay Adem’in yaptığı açıklamaya göre, önceki akşam toplanan parti meclisi, parti program ve tüzüğünün ülkesel ve toplumsal ihtiyaçların karşılanmasına hizmet edecek şekilde yenilenmesi için çalışma başlatılmasına ve mümkün olan en kısa sürede tamamlanarak tüzük ve program kurultayı çağrılmasına karar verdi.
Ülkenin yine zor ve sıkıntılı bir süreç yaşamakta olduğuna işaret eden Adem, çözümsüzlüğün dayattığı sorunların, süren ateşkes halini dahi tehdit eder durumda olduğunu ifade etti.
Sonay Adem, petrol ve doğal gaz zenginliklerinin kullanımı konusunun Ortadoğu’daki çatışma halinin ülkeye taşınma tehdidini de beraberinde getirme eğiliminde olduğu görüşünü belirtti.
Adem, halkın günlük sorunlar ve kötü yönetim yüzünden derin sıkıntılar yaşamakta olduğunu, yasaların  ya hiç uygulanmadığını,  ya da kişiye göre uygulandığını iddia etti.

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