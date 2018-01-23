"Teamül ve doğrusu hükümeti kurma görevinin UBP’ye verilmesi olacak"

UBP Genel Başkan Özgürgün, UBP’nin sandıktan açık farkla birinci çıktığına işaret ederek teamül ve doğrusunun hükümeti kurma görevinin UBP’ye verilmesi olacağını söyledi

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, aklıselimle güçlü, doğru işleyen, halka hizmet edebilecek bir hükümet kurulmasının en büyük dilekleri olduğunu ifade ederek, parti olarak bunun için hazır olduklarını kaydetti.

Özgürgün, UBP’nin sandıktan açık farkla birinci çıktığına işaret ederek teamül ve doğrusunun hükümeti kurma görevinin UBP’ye verilmesi olacağını söyledi.

Ulusal Birlik Partisi’nin bu görevleri her zaman alıp yerine getirmiş bir parti olduğunu belirten Özgürgün, “Görünen koalisyon fomülleri, üçlü- dörtlü koalisyon formüllerinin ülkeye faydası olmaz. Kuranlar da, halk da sıkıntı çeker. Hizmette de imkansızlaşmış noktalara gelinir. Ama hükümet kurulamıyorsa da bunun sorumlusu da UBP olmaz” dedi.

Sandık neticesine, halkın iradesine saygı gösterilmesinin en büyük dilekleri olduğunu vurgulayan Özgürgün, halkın verdiği mesajları her partinin doğu okuması gerektiğini, ülkeye, halka hizmetin böyle olabileceğini belirtti.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, “Burası demokratik parlamenter sistem içerisinde yönetilen bir ülke olduğu için, başkanlık sistemi gibi sistemler olmadığı için sandıktan çıkan neticeler daima işaretler verir. Koalisyonlar için de verir” dedi.

“Adaya barışı getiren ve 1974’ten bu yana kan dökülmesini engelleyen Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) saldırıları tasvip etmiyoruz ve şiddetle kınıyoruz” diyen Başbakan Özgürgün, TSK’yı işgalci diye niteleyen yayınlar ve ona destek veren açıklamaların asla kabul edilemeyeceğini, bunun bir şiddetle karşılık bulmasının da kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Özgürgün, Cumhuriyet Meclisi’ne eylem yapmak veya fiziki olarak müdahale etmenin Anayasal bir suç olduğunu vurgulayarak, Cumhuriyet Meclisi’nin dokunulmaz ve Kıbrıs Türk halkının demokrasisinin beşiği, demokratik parlamenter sistemin özü olduğunu; Meclis’e dokunanların ise mutlaka gereken cezayı alması gerektiğini belirtti.