TDP seçim süreci ve sonrasını değerlendirdi

7 Ocak’ta yapılan Erken Genel Seçime Toplumcu Demokrasi Partisi’nden (TDP) aday olanlarla seçim süreci, sonuçları, hükümet olasılıkları ve partinin gelecek dönemdeki planlamaları değerlendirildi.

TDP Genel Başkan Cemal Özyiğit, Genel Sekreter Asım İdris ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri ve adayların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Özyiğit konuşma da yaptı.

TDP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Özyiğit, seçim sürecinin detaylı şekilde ele alınacağını, bu noktada özellikle adayların görüş, öneri ve düşüncelerinin önemli olduğunu belirterek, “Neden ve sonuçlar irdelenecek, gereken adımlar atılacak” dedi.

Kurulacak hükümet konusunda da değerlendirmede bulunan, TDP Parti Meclisi’nin UBP ile koalisyon görüşmesi yapmama kararı aldığını anımsatan Özyiğit, “UBP’nin olduğu herhangi bir formülde yolsuzlukların üzerine gidilemez, haksız vatandaşlıklar sorgulanamaz, partizanca uygulamalar düzeltilemez. TDP ile aynı hassasiyeti gösteren partilerle, siyasete güven kazandırabileceğimiz her türlü formülü Kıbrıs Türk halkı adına görüşmeyi görev ve sorumluluk olarak addediyoruz” dedi.

7 Ocak seçimlerinde temiz ve güçlü aday kadrosunun oluşumuna katkı koyan, seçim döneminde ciddi uğraş veren adaylara ve kişilere teşekkür eden Cemal Özyiğit, bu kadronun oluşmasının önemli olduğunu söyledi.

Özyiğit, “Geçmişi temiz, alanlarında uzman kişilerden oluşan bu güçlü ekibin birlikte yola devam etme kararlığında olması, hem partimiz, hem de toplumun geleceği açısından son derece olumludur” dedi.

TDP Genel Başkanı Özyiğit, güçlü ekibe yeni isimleri de katarak bütün halinde yola devam edeceklerini söyleyerek, sosyal demokrat düşüncenin bu topraklara daha fazla kök salması, adalet ve eşitliğin sağlanması, toplumun yapısal sorunlarının çözümü için kararlı mücadelelerinin süreceğini vurguladı.