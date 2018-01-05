"TDP'nin seçimlerden güçlü bir şekilde çıkacağı artık açık ve net"

Ülkeyi karış karış gezdiklerini, yurttaşlarla sürekli temas halinde olduklarını belirten Özyiğit, "Ne mutlu bizlere ki, güçlü, temiz ve özgür bir gelecek için çıktığımız bu yolda, yurttaşlarımıza yaptığımız sen de gel katıl çağrısı ciddi karşılık bulmuş, kitlesel katılımların yanı sıra çok güçlü de destek mesajları gelmeye devam etmektedir. TDP'nin 7 Ocak seçimlerinden güçlü bir şekilde çıkacağı artık açık ve net ortadadır" dedi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) milletvekili adayları, Ekonomi Bakanlığı ve bazı okulları ziyaret etti.

TDP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, bazı TDP milletvekili adayları , Atatürk Meslek Lisesi, Haydarpaşa Ticaret Lisesi, Ekonomi Bakanlığı, Arabahmet İlkokulu, Gülen Yüzler Anaokulu, Şehit Doğan Ahmet İlkokulu ve Atatürk Öğretmen Akademisi'ne ziyarette bulundu.



TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit bu temaslarda, “seçimler için geçmişi temiz, emeğin, alın terinin, dürüstlüğün simgesi 50 kişilik çok güçlü bir kadro oluşturduklarını” kaydetti.



Ülkeyi karış karış gezdiklerini, yurttaşlarla sürekli temas halinde olduklarını belirten Özyiğit, "Ne mutlu bizlere ki, güçlü, temiz ve özgür bir gelecek için çıktığımız bu yolda, yurttaşlarımıza yaptığımız sen de gel katıl çağrısı ciddi karşılık bulmuş, kitlesel katılımların yanı sıra çok güçlü de destek mesajları gelmeye devam etmektedir. TDP'nin 7 Ocak seçimlerinden güçlü bir şekilde çıkacağı artık açık ve net ortadadır" dedi.



Demokratik, adaletli ve ilerici bir manifesto oluşturduklarını kaydeden Özyiğit, yıllardır savundukları sosyal demokrat ve yurtsever siyaseti, bugün bir adım daha ileriye götürerek, yürütme organlarında da etkin ve güvenilir bir yönetim oluşturmanın eşiğinde olduklarına inandığını kaydetti.