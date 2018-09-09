TDP Lefkoşa İlçesi Başkanı Halil Hızal oldu

TDP Lefkoşa İlçesi 6. Olağan Kongresi’nde Halil Hızal yeni Lefkoşa İlçe başkanı olurken burada konuşan TDP genel Başkanı Özyiğit "TDP, bu ülkede sosyal demokrat hareketin öncüsü ve en büyük temsilcisidir" dedi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Lefkoşa İlçesi 6. Olağan Kongresi yapıldı. TDP Lefkoşa İlçe Başkanlığı’na Halil Hızal seçildi.

TDP’den yapılan açıklamaya göre açılış, divanın oluşumu ve saygı duruşunun ardından, Lefkoşa İlçe Başkanı Özmen Birinci, Genel Sekreter Cemal Varoğlu, TDP Genel Başkanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in konuşması ile devam eden kongrede, faaliyet ve mali rapor oybirliği ile onaylandı. Kongre, seçimler bölümünün ardından, dilek ve temenniler ile sona erdi.

TDP Lefkoşa İlçe Başkanlığı’na Halil Hızal seçilirken, İlçe Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Çelen Çağansoy, Özmen Birinci, Alev Denizgil, Evrim Hınçal, Güner Ersen, Hasan Burgaç, Arınç Perçinci, Bora Rıfatoğlu, Ömer Metbulut, Hakkı Gürcan.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit konuşmasına; "Yıllardır, barış, demokrasi ve emek mücadelesi vererek, TDP’ye, sosyal demokrasiye inanan değerli yoldaşlarım, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum” diyerek başladı.

Lefkoşa İlçe Kongresi'nin Kasım ayı içerisinde yapılması planlanan 6. Olağan Kurultay’a giden sürecin başlangıcı olduğunu belirten Özyiğit, Lefkoşa'nın ardından diğer ilçelerde de olağan kongreleri gerçekleştirerek, büyük kurultaya hazırlanacaklarını belirtti.

Özyiğit, Ocak ayında gerçekleştirilen milletvekilliği seçimlerinde, özellikle seçimler öncesinde kendilerine karşı yapılan her türlü oyun ve saldırıya rağmen ayakta kaldıklarını, arzu edilen sonuca ulaşılamasa da 3 bölgeden milletvekili çıkararak, çok daha sağlam bir zemin üzerinde ilerlemeye başladıklarını belirtti. 4'lü koalisyon hükümetinde yer almalarının ardından, Haziran ayında gerçekleştirilen yerel seçimlerde Mehmet Harmancı'nın şahsında LTB Başkanlığı’nın yeniden kazanıldığını aktaran Özyiğit, bu başarıya katkı koyan, destek veren tüm partilere, örgütlere, özellikle de genç arkadaşlarına teşekkür etti.

Özyiğit, "Şunu çok açık ve net olarak vurgulamak isterim ki, bu ülkede sosyal demokrat hareketin öncüsü ve en büyük temsilcisi TDP'dir" dedi.

"KOALİSYON HÜKÜMETİ OLARAK TEK GAİLEMİZ TOPLUMUN GELECEĞİ"

Konuşmasında son günlerde yaşanan gelişmeler ile hükümet icraatlarına da değinen Özyiğit, koalisyon hükümeti olarak tek gailelerinin toplumun geleceği olduğunu vurguladı. Yaşanan döviz krizi karşısında özellikle dar gelirli vatandaşlar başta olmak üzere, toplumun zor günlerden geçtiğinin bilinciyle tüm imkanları zorlayarak tedbir almaya çalıştıklarını belirten Özyiğit, alınan ve alınacak tedbirlerle birlikte, birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi halinde zor günlerin aşılacağına inanç belirtti.

VAROĞLU

TDP Genel Sekreteri Cemal Varoğlu, sosyal demokrat hareketin kurulduğu günden itibaren birçok badireden geçerek bugünlere geldiğini, bedeller ödendiğini belirterek, bu yola emek verenleri saygıyla selamladı, ilke ve değerlerden vazgeçmeden yollarına devam ettiklerini belirtti.

Varoğlu, dar ve sabit gelirli vatandaşların özellikle TL'nin döviz karşısında değer kaybetmesi ve buna bağlı olarak hayatın pahalılaşması sonucu yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için hükümet ortakları ile birlikte tüm imkanları zorlayarak bazı önlemler aldıklarını belirterek, TDP Ekonomi Komitesi'nin de kısa sürede çalışmalarını tamamlayarak önümüzdeki döneme ilişkin bugüne kadar alınan önlemlere ek olarak yeni önerileri hükümet ortaklarıyla paylaşacaklarını açıkladı.

Kıbrıs konusunun en temel sorun olduğunu, yaşanan birçok sorunun temelinde de çözümsüzlüğün yattığını belirten Varoğlu, "Kıbrıs sorununun çözümü bizim için son derece hayatidir. Bugüne kadar çözüm ve barış için mücadele veren partilerin başında gelen TDP, bu duruşunu bundan sonra da kararlılıkla sürdürecektir" dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici danışman Lute'un toplum liderleri ve garantör ülke temsilcileri ile görüşmesinin ardından gelecek hafta raporunu Genel Sekreter’e sunacağını anımsatan Varoğlu, "Arzu ve beklentimiz, müzakerelerin en kısa sürede başlamasıdır, ancak ucu açık müzakerelerin yarar sağlamayacağı gerçeğinden hareketle, kısa sürede sonuç alıcı müzakere sürecinin ivedilikle başlamasını desteklemekteyiz. TDP olarak bizler de kalıcı federal devlet yapısının oluşturulması için mücadele etmekte ve buna ulaşabilmek adına her türlü katkıyı yapmakta kararlıyız" dedi.

HIZAL

TDP Lefkoşa İlçe Başkanlığı’na seçilen Halil Hızal, Lefkoşa İlçe Başkanlığı görevine getirilmesine onay ve destek veren tüm kişilere teşekkür etti.

Ülkenin, bölgenin ve dünyanın yaşadığı sorunların farkında olduğunu, özellikle son aylarda özellikle ülkenin çok zor bir dönemden geçtiğini belirten Hızal, ekonomik krizin yansımalarının en aza indirgenmesinin ancak toplumsal dayanışma ile mümkün olabileceğine dikkat çekti.

Bu toplumsal dayanışmanın oluşmasında, pekiştirilmesinde TDP'nin kilit bir görevi ve sorumluluğu olduğunu, kendisinin de bu göreve gelerek buna katkıda bulunmak istediğini belirten Hızal, tecrübeli ve özellikle genç arkadaşları ile birlikte çalışarak, hem partiyi hem de toplumu daha ileriye taşıyacaklarına inanç belirtti.

