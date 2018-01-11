TDP'den UBP'yle koalisyona onay yok

TDP Parti Meclisi toplandı. Toplantıda şu kararlar alındı:

TDP Parti Meclisi, Merkez Yönetim Kurulu'nun almış olduğu; UBP ile koalisyon görüşmesi yapılmaması kararını; UBP'nin olduğu herhangi bir formülde yolsuzlukların üzerine gidilemeyeceği, haksız vatandaşlıkların sorgulanamayacağı ve partizanca uygulamaların düzeltilemeyeceği gerekçesi ile onaylar;

TDP ile bu konularda aynı hassasiyeti gösteren partilerle, siyasete güven kazandırabileceğimiz her türlü formülü Kıbrıs Türk Halkı adına görüşmeyi görev ve sorumluluk olarak addeder.