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TDP'den 100 bin TL'lik bağış

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TDP'den 100 bin TL'lik bağış

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), 50 Bin Türk Lirası sağlık alanı, 50 Bin Türk Lirası ise ihtiyaçlı ailelere gıda ve enerji yardımı olmak üzere toplam 100 bin TL’lik bağış yapma kararı aldı.

TDP Merkez Yönetim Kurulu’nda alınan karara göre, sağlık alanındaki yardım salgınla mücadelede kapsamında Tabipler Birliği ile gıda alanında yardım ise sosyal yardım amaçlı olarak Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile işbirliği içinde yapılacak.

Partinin maaş ve kiralardan oluşan sabit giderlerinin dışında kalan giderleri büyük oranda kısarak oluşturulan kaynağın bağış olarak kullanılmasına karar verildiği belirtilen açıklamada, partinin giderlerinin önemli bölümünün personel giderleri olduğu ve tüm personelin bu süreçte eksiksiz ödeneceği kaydedildi.

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