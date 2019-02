“TC kaynakları yakında akışa geçecek”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, TC kaynaklarının yakında akışa geçeceğini vurguladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Kıbrıs sorunu ve hükümet icraatları hakkında yurttaşları bilgilendirmek üzere sürdürdüğü köy toplantılarına önceki akşam Akçay’da devam etti.

Toplantıda sorunlar, çözüm önerileri ve yasal düzenlemeler tartışıldı. Bölge insanı özellikle üretim konuları üzerinde durdu.

Sağlık Bakanı Filiz Besim, bir yıllık görev süresi içinde Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan fiziki iyileştirmeler, Adli Tıp, Böbrek Nakil Merkezi, Çocuk Bölümü ve diğer alanlarda yapılan hizmetleri anlattı.

Besim, bu dönemde merkezin yükünün azaltıldığını, Lefke’den Karpaz’a kadar birçok sağlık merkezinin güçlendirildiğini söyledi.

Birçok sağlık ocağına ve sağlık merkezine personel ve cihaz takviyesi yapıldığını aktaran Besim, hizmeti halkın ayağına götürmek için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Devlet Laboratuvarı’na yapılan yatırımları, Kalkanlı Yaşam Evi’ni, Güzelyurt Hastanesi inşaatını, Cengiz Topel Hastanesi’ni ve Güzelyurt Sağlık Merkezi acil servisi ile diğer konularda yapılan işleri anlatan Besim, koruyucu sağlık hizmetine önem verdiklerini dile getirdi.

ŞAHALİ: “SAĞLIKLI BİR TARIM KAYIT SİSTEMİNE GEÇMEK İÇİN UĞRAŞIYORUZ”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, sağlıklı bir tarım kayıt sistemine geçmek için uğraştıklarını söyledi.

AB normlarına uygun bir kayıt sistemiyle yola sağlıklı bir şekilde devam edilebileceğini ifade eden Şahali, bu başarılamazsa çözüm olsa bile yine sorun yaşanabileceğini kaydetti.

Hedeflerinin narenciyeyi Avrupa piyasasına sokmak, hayvan hastalıklarını azaltmak, virüssüz fidan yetiştirmek, Tarım Sigortası Fonu’nu güçlendirmek olduğunu söyleyen Şahali, standardı belirlenmiş bir tarım politikasını yaratma hedefinde olduklarını ifade etti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, kıt olan su kaynağını verimli kullanmak, kullanılan suyu yeniden dönüştürmek, dere ve göletleri verimli bir şekilde kullanmak gibi konulara özel önem verdiklerini de belirterek tarıma uyguladıkları destek politikasını günün ihtiyaçları ve kaynakların en etkin şekilde kullanılması ilkeleri çerçevesinde ele aldıklarını vurguladı.

NAMİ: “TC KAYNAKLARI DA YAKINDA AKIŞA GEÇECEK”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami de, narenciye alımlarının iyi gittiğini, Cypfruvex’i toparlamaya çalıştıklarını, Hal Yasası çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Belediyelerle iş birliği halinde sanayi bölgelerinin sorun bölgesi olmaktan kurtarmaya çalıştıklarını dile getiren Nami, yeni bir Organize Sanayi Bölgesi Yasası hazırlamakta olduklarını ve kurulacak Tekno Park ile birkaç yıl içerisinde birçok insana iş olanağı açılacağını ifade etti.

Öncelikli kalkınma bölgelerinde esnafa düşük faizli kredi verdiklerini ve yaratılan kaynakla yakında Kalkınma Bankası'ndan Güzelyurt bölgesi de dahil olmak üzere faizsiz kredi verebileceklerini ifade eden Nami, TC kaynaklarının da yakında akışa geçeceğini vurguladı.

Nami, enerji sektörüne en doğru ve ucuzluk getirecek yatırımları getirme uğraşı içinde olduklarını ifade ederek uyumlu bir Bakanlar Kurulu olduğunu ve devletin verdiği her sözün arkasında olduğunu belirtti.

CANDAN: “KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜLMESİ HAYATIN HER ALANINA OLUMLU KATKI SAĞLAYACAK”

Katılımcılara Kıbrıs konusundaki son gelişmeler hakkında bilgi veren CTP Güzelyurt Milletvekili ve Dış İlişkiler Sekreteri Armağan Candan ise Kıbrıs Türk halkının mevcut durumu kabul etmediğini, karşılıklı kabul edilebilir bir anlaşma istediğini söyledi.

Candan, Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini garanti altına alan BM çerçevesinden çıkılmaması gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs sorununun çözülmesinin hayatın her alanına olumlu katkıları olacağını ifade eden Candan, bundan böyle sonuç alıcı bir müzakereye ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

26 Şubat'ta yapılacak liderler görüşmesinde Rum tarafının son zamanlardaki tartışmalar ışığında nasıl bir federasyon istediğini netleştirmesi gerektiğini ifade eden Candan, Kıbrıs Türk halkının adanın bütünü üzerindeki haklarını kaybetmesine neden olabilecek farklı çözüm şekillerinin getireceği sakıncalara dikkat çekti.