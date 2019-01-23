TC Dışişler Bakanı Çavuşoğlu Cuma gün KKTC'ye geliyor

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cuma günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geliyor. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başta olmak üzere hükümet yetkilileri ve siyasi parti liderleriyle bir araya gelecek. Gündemde, Kıbrıs konusu, Doğu Akdeniz ve işbirliği konuları var. Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 25 Ocak Cuma günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ziyaret gerçekleştireceği duyuruldu. Açıklamada şöyle denildi: “Sayın Bakanımız ziyaret çerçevesinde, başta KKTC Cumhurbaşkanı olmak üzere, KKTC makamları ve siyasi parti liderleriyle bir araya gelecektir. Ziyaret vesilesiyle yapılacak görüşmelerde, ülkemiz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki yakın işbirliğinin daha da geliştirilmesi imkânları ele alınacak, ayrıca Kıbrıs meselesi ile Doğu Akdeniz’e ilişkin son gelişmeler hakkında eşgüdüm yapılacaktır.”