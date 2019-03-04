TBMM Başkanı Şentop ilk yurtdışı ziyaretini KKTC'ye yapıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, göreve seçilmesinin ardından ilk resmi yurt dışı ziyaretini, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ın daveti üzerine KKTC’ye yapıyor.

Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, günübirlik ziyaret için beraberinde milletvekilleri ile birlikte yarın saat 10.00’da KKTC’ye gelmesi beklenen Şentop, sırasıyla Dr. Fazıl Küçük’ün kabrini ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R.Denktaş’ın anıt mezarının da bulunduğu TMT Anıtı’nı ziyaret edecek.

Şentop, yarın saat 11.20’de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edilecek. Saat 12.00’de ise Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile bir araya gelecek Şentop, saat 14.30’da Başbakan Tufan Erhürman ile görüşecek.

Şentop, saat 15.10’da Boğaz Şehitliği’ni ziyaret edecek.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yarın akşam saatlerinde KKTC’den ayrılması bekleniyor.