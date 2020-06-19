Tatar, yeni kabineyi Akıncı'ya sunacak

UBP-HP hükümetinde bir süreden beridir devam eden gerilim kabinede yapılacak değişiklikle son bulacak.

Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Başbakan Ersin Tatar, HP’nin baskıları sonucu Ünal Üstel’i resmen görevden aldı.

Bakanlıktaki odasını boşaltmaya başlayan Ünal Üstel’in görevden alınmasını ilerleyen saatlerde basına duyurulacağı bilgisi edinildi.

Ayrıca UBP kanadından bir bakanın daha görevden alınacağı iddia edildi.

Başbakan Ersin Tatar, bugün saat 12.30'da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edilecek.

Başbakan Tatar'ın isteği doğrultusunda gerçekleşecek görüşmede kabinede yapılan değişikliklerin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sunulması bekleniyor