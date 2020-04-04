Tatar, siyasi partilerle görüş alış-verişinde bulunuyor

Başbakan Ersin Tatar koronavirüsle mücadele ve ortaya çıkan sorunların aşılması için yapılan çalışmalarla ilgili Meclis’te temsil edilen siyasi partileri bilgilendirmek üzere görüşmeler başlattı.

Başbakan bu kapsamda bugün TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve beraberindeki Genel Sekreter Halil Hızal, Milletvekili Zeki Çeler ve Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı’ dan oluşan TDP heyetini kabul ederek bir süre görüştü.

Başbakan Ersin Tatar görüşmede, TDP heyetine koronovirüsle mücadelede bugüne kadar yapılan çalışmalar, alınan tedbirler ve bundan sonra yapılması düşünülenlerle, ülke ekonomisine dönük alınan tedbirler hakkında bilgi verdi, TDP heyetinin görüş ve önerilerini dinledi.

Başbakan Tatar, görüşmede yaptığı açıklamada, Covid 19 mücadelesinde ilk vakadan bu yana ciddi ve sıkı tedbirler aldıklarını, konunun uzmanlarından oluşan Sağlık Koordinasyon Konseyi ve Bilim Kurulunu oluşturarak çalışmalarını sağlıklı bir zeminde yürütmekte olduğunu kaydetti.

Ersin Tatar, Türkiye ve İngiltere başta olmak üzere çeşitli ülkelerde öğrenim gören Kıbrıslı Türk gençlerle çeşitli amaçlarla geçici olarak yurtdışında bulunan vatandaşların ülkeye getirilerek garantina altına alındığını, şimdi bunların tahliyesine başlandığını sözlerine ekledi.

“Ekonomide ve dolayısıyla çalışma hayatında yaşanan sıkıntıların aşılması için birinci paketin açıklandığını, Bankalar Birliği ve Merkez Bankası ile birlikte çalışılarak bir de finans paketinin de ortaya konulduğunu” ifade eden Başbakan Ersin Tatar, “ gerektikçe yeni düzenlemeler yapmaya , kararlar almaya devam edeceklerini” kaydetti.

Başbakan Ersin Tatar, en önemli konunun koronavirüs salgının en az sıkıntı ile atlatılması olduğunu bunun için de tüm kesimler ve tüm partilerden gelen görüş ve önerilere büyük değer verdiklerini ifade etti.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de Başbakan’la görüşmekten memnun olduklarını ifade etti ve korona virisü ile ilgili alınan tedbirlerin sıkı bir şekilde devam ettirilmesini istediklerini vurguladı.

“Bu konunun siyasi bir konu olmadığını, amaçlarının siyaset yapmak olmadığını” söyleyen Özyiğit “bu sorunla mücadelede toplumsal birlikteliğin önemine dikkat çekti”.