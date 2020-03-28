Tatar özür diledi

Başbakan Tatar, KKTC’deki üçüncü ülke vatandaşları için önce “Ödedikleri vergi var mı? 3 çocuğu var, 3’ü da benim okuluma, benim hastaneme gider. 3 bin 500 TL alan adamın bu ülkeye getirisi nedir” diye tepkisini dile getirdi ancak dün bu konuda özür diledi

Başbakan Ersin Tatar, önceki gün Diyalog TV’de Reşat Akar’ın sunduğu TV programına telefonla bağlanarak ekonomik paketle ilgili görüşlerini dile getirdi.

Tatar programdaki konuşmasında 3’üncü dünya ülkesi vatandaşlarına yönelik adeta nefret söylemlerinde bulundu.

Tatar konuşmasında şöyle dedi:

“Bizim kaynaklarımız kıttır. Üçüncü ülke vatandaşı kaç kişi burada kaldı diye komite değerlendirecek. Bu insanlar buraya geliyor bir maaşla çalışıyor. Ödedikleri vergi var mı çok merak ederim.Asgari ücretten görünür yatırımları. 3 çocuğu var, 3’ü da benim okuluma gider. Hasta olur, benim hastaneme gider. 3 çocuğu ve karısıyla, hatta karısının anası ve babasıyla…

Kıbrıs Türk hükümetini biraz koruyalım. O verdiği prim karşılığında okula gider, hastaneye da gider. Bu da buraya yazılsın. 3 bin 500 TL alan adamın bu ülkeye getirisi nedir? Ben bu insanlara karşı değilim ama bu ülkeyi yönetenler bollukla yönetmiyor bu ülkeyi”

DÜN ÖZÜR DİLEDİ

Öte yandan dün Diyalog TV’ye konuşan Başbakan Tatar, önceki gün yabancı işgücü ile ilgili kullandığı ifadelerin yanlış anlaşıldığı belirterek, “Eğer yanlış anlaşıldıysam özür dilerim” dedi.

Tatar, zor günlerden geçildiğini belirterek, turizm emekçilerine yönelik bir yardım paketi üzerinde çalışıldığını söyledi.

Kamu maliyesinin yaşadığı zorluklara dikkat çeken Tatar şöyle devam etti:

“Benim başkanlığını yaptığım kurul, 50 binin üzerinde TC ve KKTC vatandaşına katkı sağlayacak bir karar aldık.Üçüncü ülke vatandaşlarına yönelik de çalışıyoruz.Bu konuda ırkçılık yapmamız söz konusu bile değil.

Şu anda vaka sayımız alt seviyede. Umarız ki böyle devam ederse, Nisan ortası yavaş yavaş hayatı normale çevireceğiz.Biz devleti yönetirken sorumluluklarımız vardır. Taahhütlerimiz var. Maaş kesintisi oldu ama bu 55 milyon TL’yi çalışana iade edeceğiz. Yine kesersek, yine iade edeceğiz.

75 bin kişi kamudan maaş alıyor. Daha fazla kesinti yapmak, daha fazla sorumluluktur. Özel sektörde işverenler de sorumluluk alacak, biz de katkı yapacağız.Nisan ayı ortasından itibaren hayatın normale döneceğini ve eski günlerimize döneceğimizi düşünüyorum.

Özel sektörde ilk etapta 50 bin kişiye katkı yapıyoruz. Özel sektörün işçi çıkarmasını istemiyoruz. Hep birlikte Haziran 2020’ye hazırlanalım. Karamsar olmayın. İyi yönetiyoruz. Bu süreci başarılı yönetirsek, bu KKTC’nin reklamı olur.”