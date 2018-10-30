Tatar, Özgürgün’e 587 oy fark attı

UBP kurultayında resmi sonuçlar açıklandı. 2 bin 592 oyla ilk turu Ersin Tatar önde tamamlarken, en yakın rakibi Hüseyin Özgürgün’e 587 oy fark attı. Tatar ve Özgürgün, Cumartesi günü ikinci turda yarışacak

UBP kurultayında resmi sonuçlar açıklandı.

Mevcut Genel Başkan Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün, 2 bin 5 oy, Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar 2 bin 592 oy, Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu bin 340 oy ve Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun bin 16 oy aldı.

Bu oyların yüzdeliklerine göre ise Ersin Tatar yüzde 37, Hüseyin Özgürgün yüzde 28.6, Faiz Sucuoğlu yüzde 19.1, Sunat Atun yüzde 14.5 oy aldı.

Kurultayda en fazla oyu alan Ersin Tatar ile Hüseyin Özgürgün, gelecek hafta yapılacak ikinci turda yarışacak.

Kurultay’da 72 üyeli Parti Meclisi için de 136 aday yarıştı.

Kurultay’da ayrıca yüksek disiplin kurulu ve merkez denetleme kurullarının seçimi de yapıldı.

Sandıkların saat 19.00’da kapanmasının ardından tasnif işlemine geçildi.

Saat 22.00 sıralarında tamamlanan tasnif işlemi sonrasında ise oy sayımı başladı.

Oylar 100’lü gruplar halinde sayılarak açıklanırken, oy sayım işlemleri sabahın erken saatlerine kadar devam etti.

7 bin 2 kişinin oy kullandığı kurultayda herhangi bir adayın ilk turda 3 bin 502 oy alamaması nedeniyle genel başkanın belirlenmesi ikinci tura kaldı.

Parti Meclisi oyları ile Genel Başkanlık seçimi ikinci turu 3 Kasım Cumartesi günü yapılacak.