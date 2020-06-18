Tatar kabine değişikliğini değerlendiriyor

UBP MYK toplantısı yapıldı. Tatar "kabine değişikliği gündemde mi" sorusuna "Değerlendirmekteyim" yanıtını verdi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplandı.

Lefkoşa Sarayönü’ndeki parti binasında dün saat 14.00’te başlaması gereken MYK toplantısı son anda yer değiştirdi ve Dereboyu’ndaki UBP Merkez binasında saat 15.00 civarında başladı.

Özel jet krizi skandalı sonrası görevden alınacağı konuşulan Turizm Bakanı Ünal Üstel için destekçileri dün önce Başbakanlık önünde, ardında da UBP Parti Merkezi önünde toplandı.

UBP Genel Merkezi önünde toplanan Üstel destekçilerinden bir grubun Başbakan Ersin Tatar'la görüşmesinin ardından, Başbakan, UBP Genel Başkanı Ersin Tatar beraberindeki Girne İlçe Başkan Vekili Turhan Paşa ile UBP Genel Merkezi önünde bekleyen basına kısa bir açıklama yaptı.

Girne İlçe Başkanı Vekili Paşa 'destek için geldik, başka birşey yok' derken, Başbakan Ersin Tatar, 'değerlendirme' yapıldığını söyledi, teşekkür etti.

Tatar, toplantı sonrası da açıklama yaptı. Tatar, toplantıda enine boyuna her şeyi tartıştıklarını söyledi. Tatar, "Konuyla ilgili konuşulan isimler bizim için çok değerlidir. Ama alınacak kararlara saygı duyulmalıdır" dedi.Tatar "kabine değişikliği gündemde mi" sorusuna "Değerlendirmekteyim" yanıtını verdi.