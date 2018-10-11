Tatar ile UBP ilçe başkanları söz düellosuna tutuştu

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 6 ilçe başkanından, UBP Lefkoşa Milletvekili ve UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ın ilçe kongrelerinde kendisine konuşma hakkı tanınmadığına yönelik açıklamasına cevap geldi.



UBP’li 6 ilçe başkanı yaptıkları ortak açıklamada, parti tüzüğünde ilçe kongrelerinde genel başkan, olmaması durumunda genel sekreterin konuşma yapacağının net olarak ifade edildiği kaydedildi.



Ortak açıklamada, UBP Genel Başkan Hüseyin Özgürgün’ün konuşma hakkı olmasına rağmen, eşitliğe zeval vermemek ve ilçe kongrelerini genel başkan adaylarının seçim mitinglerine dönüştürmek adına bu hakkından feragat ettiği kaydedildi.



Açıklamada, “Sayın Tatar basın toplantısında sorulan bir soru üzerine, 23 Eylül tarihinde eşzamanlı olarak aynı günde son derece olgun ve demokratik bir havada gerçekleşen ilçe kongrelerine gölge düşürecek şekilde konuşması bizleri derinden üzmüştür” denildi.



Açıklamada, UBP’nin büyük ve kurumsal bir parti olduğu ve kurumsallık yapısı içerisinde her adımın, UBP’nin tüzüğü çerçevesinde atıldığı ve tüzüğün 65’inci maddesinin ilçe kongrelerinde kimlerin konuşma yapacağını hiçbir yoruma mahal vermeyecek şekilde ortaya koyduğu belirtildi.



Ortak açıklamada, “Ulusal Birlik Partisi’nin Genel Başkanlığı’na talip olan Sayın Ersin Tatar’ı önce Ulusal Birlik Partisi Tüzüğü’nü öğrenmeye, sonra da kurultay kaygısıyla UBP’nin büyük yükünü sırtlayan parti ilçelerini ve başkanlarını yermekten imtina etmeye davet ederiz” ifadeleri yer aldı.

“TEPKİM İLÇE BAŞKANLARINA DEĞİL ÖZGÜRGÜN’E”

Ersin Tatar, kendisini eleştiren ilçe başkanlarına jet hızıyla yanıt verdi.

Tatar şöyle dedi:

“İlçe Başkanlarımızı seviyorum. Benim isteğim UBP’de demokrasinin hakim olmasıdır” diyen Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa milletvekili Ersin Tatar UBP ilçe başkanlarını sevdiğini eleştirilerinin Genel Başkan’a yönelik olduğunu belirtti. Tatar şunları kaydetti;

“Basın toplantısındaki açıklamalarımın bir kısmı istismar edilerek 6 İlçe Başkanımız adına yapılan açıklama beni üzmüştür. Benim basın toplantısındaki eleştirilerim Genel Başkan’ a yöneliktir. Açıkça ifade ettiğim üzere UBP’nin kuruluş yıldönümü etkinliğinin ertelenmesini ve İskele İlçemiz’de bir etkinlik düzenlenerek oraya sadece Genel Başkan’ın davet edilmesini, birer kaynaşma şöleni olması gereken ilçe kongrelerimizin aynı günde yapılmasını doğru bulmuyorum. Soruyorum; Kurultaya 17-18 gün kala Genel Başkan’ın bir ilçede seçilenler için sertifika töreni düzenlemesi ve diğer üç adaya bir davet yapılmaması doğru mu? Böylesi bir tutum UBP Genel Başkanı’na yakışır mı? Demokratik mi? UBP kuruluş yıldönümünün her yılki gibi bu yıl da gününde yapılması gerekmez miydi? İlçe kongrelerimiz 40 yıl olduğu gibi ayrı ayrı günlerde yapılsa daha güzel ve partimiz için daha yararlı olmaz mıydı? Dolayısıyla bu olay da göstermiştir ki ülkemizin ve partimizin daha demokratik bir yapıya kavuşması, kalkınma ve refahımız için UBP Genel Başkanlığı’nda bir değişim şart olmuştur”