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Tatar, görevi teslim aldı

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Tatar, görevi teslim aldı
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 UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Başbakanlık görevini CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’dan devraldı.

Tatar, Başbakanlığa gelişinde bazı bakan ve partililer tarafından karşılandı. Devir töreninde Erhürman’a bürokratları eşlik etti.

Kısa bir süre baş başa yapılan görüşmenin ardından Başbakan Ersin Tatar ile eski Başbakan Tufan Erhürman birer konuşma yaptı.

Erhürman, daha sonra Başbakanlık’tan ayrılmadan önce ekibiyle binanın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar, hayırlı olması dileğinde bulunduğu yeni hükümetin ömrünün, ortalamalardan daha uzun olması temennisinde bulundu.

Hükümetin devir prosedürünün devam ettiğini kaydeden Tatar, “Bugün benim için çok özel bir gündür. İnsan her gün başbakanlık görevini almaz” dedi.

Tüm milletvekillerinin kendisi için büyük önem taşıdığını da dile getiren Tatar, herkese yürekten teşekkür etti.

ERHÜRMAN

Eski Başbakan Tufan Erhürman da, bundan sonra ana muhalefet görevine devam edeceklerini söyledi.

“Zor bir dönemi geride bıraktık. Önümüzde de zor bir dönem var. Bu saatten sonra ana muhalefet görevini üsteleneceğiz” diyen Erhürman, yapıcı bir muhalefet üstlenip, hükümetin olumlu icraatlarına destek vereceklerini, sırf muhalefet olsun diye da muhalefet yapmayacaklarını kaydetti.

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