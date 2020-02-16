“Tatar Cumhurbaşkanlığı’nda ne yapacağını uygulamalı olarak gösteriyor”

UBP MYK Üyesi Dr. Ahmet Savaşan, Başbakan Tatar’ın Londra ziyareti ve Kapalı Maraş toplantısında Cumhurbaşkanlığı makamını nasıl kullanacağını örnekleri ile göstermiş olduğunu belirtti.

Ulusal Birlik Partisi MYK üyesi Ahmet Savaşan, katıldığı bir televizyon programında yöneltilen soruları yanıtlarken, Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde neler yapabileceğini “uygulamalı olarak” gösterdiğine vurgu yaptı.

Başbakan Tatar’ın Londra ziyaretini ve Kapalı Maraş toplantısını organize etmesini “seçim yatırımı” olarak değerlendirenler olduğunun hatırlatılması üzerine Savaşan, “Ersin bey şu anda başbakandır. Seçim yasakları veya propaganda dönemi resmen başlamamıştır. Başbakan görevlerini yerine getirmek zorundadır. Kaldı ki, Başbakanın yaptığı veya katıldığı bu etkinlikler, Cumhurbaşkanı olarak neler yapabileceğinin de birer göstergesidir. Sayın Tatar, Cumhurbaşkanı olarak ne kadar aktif, girişimci ve ne kadar proaktif siyaset yürüteceğini hepimize uygulamalı olarak göstermiştir” dedi.

“Londra Tatar’ın evi gibidir; elbette etkin olacak...”

Başbakan Tatar’ın Londra’daki temaslarını değerlendiren Savaşan, “hepimizin bildiği gibi Ersin Tatar, Dünya’nın en önemli üniversitelerinden biri olan Cambridge’den mezun oldu. Her Kıbrıslı Türk ailesinin olduğu gibi Londra’da akrabaları var ve onlar da toplum içinde sivrilmiş insanlardır. Meslek hayatına Londra’da başladı ve yıllarca çalıştı; dostları var. İngiliz siyasileri ile bağları var. Bunları Kıbrıs Türk Halkı için kullanması doğaldır. Bunları halkın yararına nasıl kullanacağını Londra ziyareti ile göstermiş oldu” şeklinde konuştu.

Londra’daki Türkler ile bir olunacak...

Kıbrıslı Türklerin Dünya’ya öncelikle Londra üzerinden açılmayı denemeleri gerektiğini vurgulayan Savaşan, “Londra’da yaşayan Kıbrıslı Türkler bizim en önemli gücümüzdür. Yeter ki onları değerlendirmesini bilelim; onlarla bir olabilelim. Sayın Tatar’ın insancıl yapısı, dost canlısı ve çalışkan kişiliği ile elde ettiği başarılar ortadadır. Sayın Tatar bu özelliklerini kullanarak Londra’daki Kıbrıs Türk toplumunu da ulusal davamız ve ekonomik kalkınmamız için seferber etmeye başlamıştır. İşte Londra ziyareti hepimize bunu göstermiştir” değerlendirmesini yaptı.

Kapalı Maraş açılımına öncülük etti...

Başbakan Tatar’ın Maraş’ta yapılan “Kapalı Maraş” konulu toplantıya öncülük ettiğini hatırlatan UBP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Savaşan, “Ben toplantıyı baştan sona izledim. Elimiz çok güçlüdür. Uluslararası hukukta Kapalı Maraş açılamaz diye bir kural yoktur, engel de yoktur. Ama yine de dikkatli hareket etmek gerekiyor. Toplantıda da bunlar vurgulandı. Kapalı Maraş, usulüne uygun olarak açılırken Cumhurbaşkanı Tatar, bu işe de öncülük edecek; Türkiye dahil bütün yetkili ve ilgililerin koordinasyon içinde hareket etmesini sağlayacaktır” dedi.

Çözüm iradesi TC ve KKTC’de devam ediyor…

Maraş ile ilgili açılımların Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce başladığını, sürecin devam ettiğini ve seçimden sonra da sonuç alıcı bir şekle gireceğini ifade eden Savaşan, Maraş’ta yapılan toplantıda gerek Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün, gerekse de Başbakan Ersin Tatar’ın Kıbrıs meselesinin çözüme kavuşturulması yönündeki iradenin gerek Türkiye’de gerekse de KKTC’de devam ettiğini açıkça ortaya koyduğunu vurgulayarak, bu iradenin yanında hiçbir şey yapmadan bekleme döneminin de kapandığını açıkça gösterdiklerine dikkat çekti.

Kıbrıs Türkü statükoyu kabul etmeyecek…

Savaşan, “sabrın da iyi niyetin de bir süresi var. Kıbrıs Türkü’nün bir yarım asır daha Rumların ikna olmasını beklemesini istemeye kimsenin hakkı yoktur. Maraş konusunda atılan adım Kıbrıs Türkü’nün statükoyu kabul etmeyeceğini Dünya’ya da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne de göstermiştir. Maraş’ın mal sahiplerinin ve Vakıfların haklarına halel getirmeksizin, uluslar arası hukuk temelinde ve taşınmaz mal komisyonunun da dahil olacağı bir mekanizma ile açılması hem siyaseten hem de ekonomik yönden Kıbrıs Türk Halkı’na güç verecektir” dedi.

Tatar yeni adımlar atmaya kararlı…

Artık yeni şeyler söylemenin ve yeni şeyler yapmanın zamanının geldiğini söyleyen Savaşan, “Sayın Ersin Tatar Kıbrıs Türk Halkı’nın çıkarlarını korumak için Türkiye yetkilileri ile gereken diyaloğu kurabilme becerisini göstererek Türkiye ile birlikte yeni şeyler söylemeye de yapmaya da kararlı olduğunu Dünya’ya göstermiştir” ifadelerini kullandı.