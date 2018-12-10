banner237
Engeli acaba neresinde?
Engeli acaba neresinde?
6 0
Şampiyon Haskasap, Özel Kupa Akbil’in
Şampiyon Haskasap, Özel Kupa Akbil’in
20 0
Vadili'nin, Karpaz sefası
Vadili'nin, Karpaz sefası
241 0
Driftte final heyecanı yaşanacak
Driftte final heyecanı yaşanacak
22 0
Burçlara göre lezzet tercihleri
Burçlara göre lezzet tercihleri
16 0
Yeni Range Rover Evoque’da 48V teknolojisi
Yeni Range Rover Evoque’da 48V teknolojisi
16 0
Biyonik hakem Mert Ercan
Biyonik hakem Mert Ercan
310 0
Kaldırımlar araçların mı yayaların mı?
Kaldırımlar araçların mı yayaların mı?
43 0
banner82

Tatar, Ankara'da ziyaretlerde bulunuyor

banner27

banner210
Tatar, Ankara'da ziyaretlerde bulunuyor
banner215

 Ankara’da temaslarda bulunan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Binali Yıldırım ve Türkiye Cumhuriyeti (TC) Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Tatar, bugün saat 11.00’de Yıldırım, saat 12.00’de de Çavuşoğlu tarafından kabul edildi.  

TBMM ve TC Dışişleri Bakanlığı’nda gerçekleşen görüşmelerde Kıbrıs konusundaki son gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu, KKTC-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi ve KKTC’nin kalkınması üzerinde duruldu.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, UBP’nin görüşlerini içeren bir metni Çavuşoğlu’na da takdim etti.

Tatar’a, Yıldırım ve Çavuşoğlu ziyaretlerinde UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy eşlik etti.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.