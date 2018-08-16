"Taraflar eylül ayında Kıbrıs sorunu gündemiyle New York’ta buluşacak"

Cumhurbaşkanı Akıncı, tarafların eylül ayında Kıbrıs sorunu gündemiyle New York’ta bir araya geleceğini söyleyerek, “Muhtemelen eylülün son günlerinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşmeler söz konusu olacak” dedi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, tarafların eylül ayında Kıbrıs sorunu gündemiyle New York’ta bir araya geleceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bugün Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ile Demokrat Parti (DP) genel başkanları Tufan Erhürman, Kudret Özersay, Cemal Özyiğit ve Serdar Denktaş ile aylık olağan görüşmesini gerçekleştirdi.

Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Akıncı, hem hükümet ortaklarıyla yaptığı toplantı hem de Kıbrıs konusunda yaşanan son gelişmelerle ilgili açıklama yaptı.

Toplantıda ağırlıklı olarak ekonominin konuşulduğunu belirten Akıncı, “Ortak akılda buluşmak, sadece ekonomi için değil, Kıbrıs sorununun çözümü bağlamında da gerekli ve yararlı” değerlendirmesinde bulundu.

“HÜKÜMETİ ÖNERİLERE AÇIK GÖRDÜM”

Cumhurbaşkanı, hükümet ortaklarıyla yaptığı görüşmeyi şöyle aktardı:

“Hükümet, iyi niyetle dövizde yaşanan tırmanışa karşı almış olduğu ve almayı tasarladığı bir takım tedbirleri benimle birlikte değerlendirdi. Hükümeti önerilere açık gördüm. Tabi ki aldıkları tedbirlerin geliştirilmeye muhtaç olduğunu kendileri de söylüyor. Bu konuda önerisi, düşüncesi olanlara kapılarının açık olduğunu değerlendiriyorlar. Bu bağlamda ekonomi danışmalarımın hazırladığı düşünceleri kendilerine genel hatlarıyla aktardım. Daha ayrıntılı bir raporu ayrıca Cumhurbaşkanlığı olarak hükümete ileteceğiz.”

“TEDBİRLERİ EL BİRLİĞİYLE ALMAMIZIN YOLUNUN AÇILMASI SON DERECE ÖNEMLİ”

Ülkenin içinde bulunduğu koşullara ve birlikte hareket edilmesinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı, “En başta hükümetin, Meclisin bir bütün olarak ve Cumhurbaşkanlığı’nın konuya sahip çıkması ve yurttaşlarımızın sorunlarını mümkün olduğu kadar asgariye düşürecek tedbirleri el birliğiyle almamızın yolunun açılması son derece önemli. Hükümeti bu konuda gayretli gördüm” şeklinde konuştu.

Dövizdeki ateşin yavaş yavaş sönmekte olduğunu gözlemlediklerini de dile getiren Akıncı, “İlk günlerdeki ani fırlayış kendini yavaş yavaş daha durgun bir hale getirmeye yöneldi. Bu da tabi ki akla ani ve büyük sıçramada spekülatif bir takım tavırların da söz konusu olduğunu getiriyor ama çare elbette ekonomik akılla ve ortak akılla olaya yaklaşmaktır” dedi.

Türk Lirası’nın KKTC Merkez Bankası’nın değil Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın kontrolünde olduğunu da anımsatan Akıncı, “Biz hiçbir şey yapamayız noktasında değiliz elbette alabileceğimiz başka tedbirler olabilir. Hükümetin yapmaya çalıştığı da budur” şeklinde konuştu.

Akıncı, “Temennimiz bundan sonraki günlerde dövizdeki bu anormal artışların artık girmiş olduğu duraklama ve aşağı çekilme trendinde devam edip uygun bir noktaya gelmesidir. Bunun karşılığında TL kullanan halkımızın ezilmemesini, mağdur olmamasını, sıkıntıya düşmemesini temin etmek için de alınabilecek tedbirleri almamızdır” dedi.

KIBRIS KONUSU…

Kıbrıs sorunuyla ilgili de açıklamada bulunan Akıncı, tarafların eylül ayında Kıbrıs sorunu gündemiyle New York’ta bir araya geleceğini söyledi.

Akıncı, “Muhtemelen eylülün son günlerinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşmeler söz konusu olacak” dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici danışman Jane Holl Lute'un, Kıbrıs’ta liderlerle, Türkiye Cumhuriyeti’nde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğünü anımsatan Akıncı, “Eylülün ilk yarısında Atina, Londra ve Brüksel’i de ziyaret edeceğini bildiğimiz Sayın Lute eylül ortalarından itibaren raporunu Genel Sekreter sunmuş olacak” şeklinde konuştu.

“AKIL YOLUNDA, MANTIK YOLUNDA BULUŞMAYI TEMENNİ EDİYORUM”

Bu rapor ışığında atılabilecek adımları BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile birlikte değerlendirme fırsatı da bulacaklarını kaydeden Akıncı, “Temennimiz ortaya çıkacak durumun Kıbrıs’ta iyi gelişmelere zemin oluşturabilmesidir. Akıl yolunda, mantık yolunda buluşmayı temenni ediyorum” dedi.

İstenirse, ortaya irade konursa, kararlı davranılırsa çıkış yolunun bulunabileceğini belirten Akıncı, “Ortak akılda buluşmak, sadece ekonomi için gerekli değil, Kıbrıs sorununun çözümü bağlamında da tüm ilgili tarafların ortak akılda, mantık yolunda buluşması elbette gerekli ve yararlı olur” şeklinde konuştu.

Akıncı, konuşmasının sonunda halkın Kurban Bayramı’nı da kutladı.