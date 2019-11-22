Talat'tan, Akıncı'ya sert eleştiri

Talat, “Cumhurbaşkanı seçimde aldığı oyu bugünkü siyasetinin halk tarafından desteklendiğinin kanıtı olarak algılıyor. Kıbrıs Türk halkının çözümden yana olduğu bilinen bir gerçek olmakla birlikte Cumhurbaşkanının görevi bunu başarmak, başka etkenler nedeniyle başaramasa da çözümün önündeki engelleri kaldırmaktır. Aldığı oylar bunun içindir. Hepimiz bunun için destek olduk… Cumhurbaşkanının görevi tek başına hedefler belirleyerek tüm toplumu duvara toslatmak olamaz. Buna hiçbir hakkı yoktur” dedi

2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıslı Türklerin çözüm ve barış istediğine işaret ederek, bugün için federal çözümden başka bir alternatif olmadığını ve tarafları ikna etmenin ise Cumhurbaşkanı’nın görevi olduğunu belirtti.

Talat, “Cumhurbaşkanı seçimde aldığı oyu bugünkü siyasetinin halk tarafından desteklendiğinin kanıtı olarak algılıyor. Kıbrıs Türk halkının çözümden yana olduğu bilinen bir gerçek olmakla birlikte Cumhurbaşkanının görevi bunu başarmak, başka etkenler nedeniyle başaramasa da çözümün önündeki engelleri kaldırmaktır. Aldığı oylar bunun içindir. Hepimiz bunun için destek olduk…

Cumhurbaşkanının görevi tek başına hedefler belirleyerek tüm toplumu duvara toslatmak olamaz. Buna hiçbir hakkı yoktur” dedi.

Mehmet Ali Talat, “Sayın Cumhurbaşkanına birkaç söz” başlıklı açıklamasında, “Eleştiri ile saldırıyı ayırt edememek ülkeyi yöneten insanlar için kabul edilebilecek bir özellik olmasa gerek. Çünkü bu, her şeyi ben bilirim anlayışı ve kibirle beslenen bir özelliktir. O tür yöneticinin hatalarını söylemek kimsenin haddine değildir, eleştiren kişi kendinden daha iyisini bilemez, o nedenle hatalarını söylemek küçük dağları yaratan yöneticiye saldırı demektir” ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Talat, siyasi hayatı boyunca ideolojik karşıtlarına bile saldırıda bulunmuşluğu olmadığına işaret ederek, ülkedeki, Türkiye’de, Avrupa ve diğer ülkelerde siyasetçi ve zaman zaman da askeri makamlarla tartışmalarında, ne kadar sertlik olsa da diyalogdan hiç kopmadığını vurguladı.

Talat, “Onlara asla biat etmedim. Annan Planı’nın en sıcak günlerinde dahi uzlaşmaz karşıtlık içerisinde bulunduğum kişi ve çevrelerle bile diyalog kurabilmiş, o günlerin tatlılıkla aşılabilmesine katkı koyabilmiştim” dedi.

“ÇÖZÜM YANLISI TÜM GÜÇLERİN DESTEĞİYLE SEÇİMİ KAZANDI”

Mehmet Ali Talat, Derviş Eroğlu’nun yüzde 28 oy aldığı 2015 Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunda yüzde 26 oy alan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın çözüm yanlısı tüm güçlerin desteğiyle yüzde 60’ı aşarak ikinci turda seçimi kazandığına işaret etti.

Talat, “Bu bizim için bir sevinçti, mutluluktu… Bu duygularımı seçimin hemen arkasından kendisini arayarak, bizzat paylaşmış ve bu zorlu sürecin devamında her türlü yardımı esirgemeyeceğimi, tüm deneyimlerimi paylaşmaya hazır olduğumu içtenlikle aktarmıştım” dedi.

“Derviş Eroğlu’nun zoraki imzaladığı 11 Şubat belgesi esas alınarak başlayan görüşme sürecinin iyi gittiğini ve Akıncı’nın gururla ifade ettiği beşli zirve kararı alındığını” vurgulayan Talat, “Önce Mont Pelerin, arkasından da Crans Montana’da garantörlerin de katıldığı zirveler toplandı. Tarih Temmuz 2017’ydi. Anastasiades’in seçimine altı aydan az bir zaman vardı, bu nedenle de Rum tarafının çözüme yeşil ışık yakmayacağı açıkça belli olan bu girişim başarısızlığa tosladı” dedi.

“BU BİZİM NESLİN SON DENEMESİYDİ SÖZLERİ HERKESİN BELLEĞİNDE”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın o dönem söylediği “bu bizim neslin son denemesiydi” yönündeki sözlerini hatırlatan Talat, “Halbuki sürecin çökmesini engellemek Kıbrıs Türk tarafının en önemli göreviydi. Hatta başarısı kesin olmayacaksa zirveye gidilmemeliydi. Ama gidildi, süreç çöktü ve o gün bugündür gayri resmi toplantı ve yemeklerle yetiniliyor” dedi.

“Türk tarafının da paramparça olduğunu, diyaloğun bittiğini ve küskünlük döneminin başladığını” kaydeden Talat, barış güçlerinin umutsuzluğu sürerken statükodan yana olanların sevincinin katlandığını belirtti.

Talat, “Sayın Tatar’a göre Türkiye iki devletli çözümden yana. Sayın Akıncı federasyon için Berlin’deki gayrı resmi çalışma yemeğine gidiyor. Türkiye Dışişleri Bakanı, Türkiye aynı şekilde bir görüşme süreci için masaya oturmaz diyor. Çözüm isteyenler, umarız bu görüşme beşli zirveye yol açar diyor. Hükümet Maraş’ı açma çalışmaları yapıyor. Sayın Cumhurbaşkanı hükümetle sadece bir defa konuyla ilgili görüşme yapıyor, o gün bugündür sanki konu Kıbrıs sorunu dışındaymış gibi ses çıkarmıyor” dedi.

“CRANS MONTANA ZİRVESİ YANLIŞ HESAPLA YAPILDI”

Mehmet Ali Talat, “Bütün bunlarla ilgili görüş ortaya koyup, diyalog eksikliğinin altını çizmek Sayın Akıncı’ya saldırmak mı oluyor? Sayın Akıncı’nın sadece Türkiye ile değil, AB ile, ABD ile, Avrupa’nın önemli ülkeleriyle ilişkilerinin yetersiz olduğunu söylemek ona saldırmak mıdır?” ifadesini kullandı.

Crans Montana zirvesinin yanlış hesapla yapıldığını söyleyen Talat, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya “Türkiye’nin federasyon çizgisinden kaçmasını engellemesi gerekmez miydi? O günden bugüne dünyayı ve hatta Türkiye’yi hallaç pamuğu gibi atması gerekmez miydi?” eleştirisine bulundu ve şöyle devam etti:

“Yoksa Türkiye’yi federasyon çizgisinde tutmak mümkün değildi, dünya da bize yüz vermiyor mu diyeceksiniz? Bunu diyenler 2004’ten 2010’a kadar olan dönemi bir zahmet incelesinler. İngiltere Başbakanı yanı sıra kaç Dışişleri Bakanıyla görüşüldü, mevkiini küçümsemeden kaç üst düzey yetkiliyle görüşüldü, kaç başkente gidildi, kaç gazeteciyle görüşüldü? Yurt içinde her görüşten, ayrımsız tüm sivil toplum örgütlerine yönelik defalarca bilgilendirme toplantıları yapıldı. Tüm gazete ve TV organları, kendi ekipleriyle defalarca konuk edilip bilgilendirildi. Televizyonlarda defalarca tartışma programları yapıldı. Türkiye televizyonları da hiç boş bırakılmadı.”

“ELEŞTİRİ ANCAK CUMHURBAŞKANINI GÜÇLENDİRİR”

Mehmet Ali Talat, kendi döneminde eleştirilerden hiçbirinin saldırı olarak değerlendirilmediğini çünkü eleştirinin Cumhurbaşkanını güçlendirdiğini belirterek, “Hele eleştiriye değer vererek onu anlarsa tarihe damga vurur” dedi.

Talat, şöyle devam etti:

“Hayatını çözüme adamış, bu yolda her türlü tehditle yüzyüze gelmiş birisi olarak ben, çözüm isteyen, adamızı federal çatıda birleştirmek isteyen bir Cumhurbaşkanına asla saldırmam. Saldıramam… Ama benim eleştirilerimi saldırı olarak gören, bana çok iyi bildiğim ve 1990’lardan beri yaşadığım Türkiye ile ilişkiler konusunda ima yollu yakıştırmalar yapmaya kalkışan, ‘biat’ gibi, ‘kendi görüşünü ifade etmemeyi iyi ilişkinin reçetesi sayan’ gibi, bizim anlayışımıza ters ifadeler kullanan (galiba tam da buna saldırı denir!) KKTC Cumhurbaşkanına eleştiri dışında yapabileceğim bir şey kalmıyor. Çünkü ben, gençlik örgütlerindeki zamanımdan beri, ‘biat kültürü’ değil ama eleştiri- özeleştiri mekanizmalarının sonuna kadar kullanılması gerekliliğini öne çıkaran bir evrensel kültürle yetiştim. Olumlu ilerlemelerin yolu da bundan geçer…”

“TÜRKİYE’NİN İKİ DEVLET İSTEMESİ DE KABUL EDİLEMEZ… TÜRKİYE BU KONUDA İKNA EDİLMELİDİR”

Mehmet Ali Talat, her zaman aynı görüşte olmak gerekmediğini ancak Türkiye’nin iki devlet istemesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Talat, “Sorun bizim sorunumuzdur. Türkiye bu konuda ikna edilmelidir. Çünkü biz Rum tarafıyla ne anlaşma yaparsak yapalım, referandumda kabul edilse bile TBMM’nin de onayına ihtiyaç vardır” dedi.

Talat, şöyle devam etti:

“Sayın Cumhurbaşkanı, Hristofyas’la benim, 2008 yılı sonundan itibaren bir buçuk yıl içerisinde hazırladığımız otuz kadar mutabakat kağıdının hangi şartlarda o noktaya geldiklerini araştırırsa görecektir ki oradaki emek, çok geniş ekiplerin gece gündüz çalışmalarıyla üretilmiştir. Bugün de elde bulunan yakınlaşmaların büyük çoğunluğu o günün mutabakat kağıtlarında yazılanlardır. Her bir satırı Kıbrıslı Türk ve Rumlar olarak birbirimizi ikna ederek, benim tarafımdan Türkiye’nin desteği de alınarak, bilgim dahilinde bazı bölümlerinde Yunanistan’ın da mutabakatı sağlanarak elde edilmiştir… O dönemde Türkiye ile çok tartışmalarımız olmuş, ama farklılıklar diyalogla çözülmüştür. Türkiye’nin başka bir çizgiye savrulması söz konusu olmamıştır”

“HEM KİŞİSEL HEM DE ÜLKELER ARASI DOSTLUKLAR İYİ İLETİŞİM VE DİPLOMASİYLE SAĞLANIR”

Mehmet Ali Talat, açıklamasını şu şekilde bitirdi:

“Sayın Akıncı’nın ‘Kıbrıslı Türkler olarak sığınacak tek liman var o da Türkiye'dir’ ifadesi doğru ise Türkiye -halkı ve yetkilileri- ve Kıbrıs sorunundaki duruşumuzu duyurmak ve çözümünde olumlu katkılarını istemek zorunda olduğumuz dünya ülkeleri ile onurlu dostluklar kurmak ve bu kültürü geliştirmek başlıca görevimiz olmalıdır. Hem kişisel hem de ülkeler arası dostluklar ise ancak diplomasi ve iyi iletişimle sağlanır. Lütfen geçici çıkarlar için iç barışımızı bozmamaya dikkat edelim, dışa dönük yüzümüzü karartmayalım. İlerlemek için eleştirelim, özeleştiri yapalım, önerilerde bulunalım ve fikirlerimizi söylemekten çekinmeden aynı yolu yürüyenler olarak dostluklarımızı kaybetmeyelim. Özellikle siyaset alanında siyasi küskünlükler, alınmalar ve geriye dönüşü olmayan sözler sarf etmenin gereksizliğini hep hatırlayalım. Makamlar, geçici görev yerleridir. Bunun bilinci ile görev yaparken kırıcı olmamaya gayret gösterelim. Unutmayalım ki gün gelir birbirimize yeniden ihtiyaç duyarız…”