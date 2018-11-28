banner107
Batmazoğlu Masterleri, Fenerbahçe Masterleri’ni yendi
Batmazoğlu Masterleri, Fenerbahçe Masterleri’ni yendi
42 0
Dr. Küçük sergisi için sanatçılara çağrı
Dr. Küçük sergisi için sanatçılara çağrı
41 0
Evdeki malzemelerin mucizevi yönleri
Evdeki malzemelerin mucizevi yönleri
23 0
Gaziköy, Mesarya’dan takviye yaptı
Gaziköy, Mesarya’dan takviye yaptı
282 0
Romantik Tatil Dediğin Kışın Olur
Romantik Tatil Dediğin Kışın Olur
48 0
“Böyle sorumsuzca park olmaz”
“Böyle sorumsuzca park olmaz”
34 0
Hamitköy'ün hasreti bitti
Hamitköy'ün hasreti bitti
434 0
İkişer attılar, birer aldılar
İkişer attılar, birer aldılar
217 0
banner82

Talat ile Neofitu Kıbrıs sorununu konuştu

banner27

banner210
Talat ile Neofitu Kıbrıs sorununu konuştu
banner215

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve Güney Kıbrıs’taki DİSİ partisinin başkanı Averof Neofitu, geçtiğimiz Pazartesi akşamı Neofitu’nun evinde bir araya geldi.
İkinci Cumhurbaşkanı Talat, konu hakkında TAK muhabirine yaptığı açıklamada, görüşmenin Neofitu’nun davetiyle gerçekleştiğini ve sosyal amaçlı olduğunu ifade etti.
Görüşmede Kıbrıs sorununa ilişkin gelişmelerin ele alındığını ifade eden Talat, yaşanılan açmazın ortadan kaldırılması için yapılması gerekenleri konuştuklarını söyledi.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs’la ilgili atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un temaslarının önemli olduğu değerlendirmesinde bulunduklarını ifade eden Talat, Lute’un ortaya koyacağı “referans şartlarının” uzun olmayan bir sürede çözümü kotarmaya yardımcı olabileceğine vurgu yaptıklarını da belirtti.
İkinci Cumhurbaşkanı Talat, “Neofitu’ya, Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğinden, BM parametrelerinden hareketle ne anladığımızı anlattım. Kıbrıslı Türklerin federal kurumların tümünde etkin katılımının muhakkak sağlanması gerektiği konusunda da görüş birliğine vardık” dedi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.