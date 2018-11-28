Talat ile Neofitu Kıbrıs sorununu konuştu

İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve Güney Kıbrıs’taki DİSİ partisinin başkanı Averof Neofitu, geçtiğimiz Pazartesi akşamı Neofitu’nun evinde bir araya geldi.

İkinci Cumhurbaşkanı Talat, konu hakkında TAK muhabirine yaptığı açıklamada, görüşmenin Neofitu’nun davetiyle gerçekleştiğini ve sosyal amaçlı olduğunu ifade etti.

Görüşmede Kıbrıs sorununa ilişkin gelişmelerin ele alındığını ifade eden Talat, yaşanılan açmazın ortadan kaldırılması için yapılması gerekenleri konuştuklarını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs’la ilgili atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un temaslarının önemli olduğu değerlendirmesinde bulunduklarını ifade eden Talat, Lute’un ortaya koyacağı “referans şartlarının” uzun olmayan bir sürede çözümü kotarmaya yardımcı olabileceğine vurgu yaptıklarını da belirtti.

İkinci Cumhurbaşkanı Talat, “Neofitu’ya, Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğinden, BM parametrelerinden hareketle ne anladığımızı anlattım. Kıbrıslı Türklerin federal kurumların tümünde etkin katılımının muhakkak sağlanması gerektiği konusunda da görüş birliğine vardık” dedi.