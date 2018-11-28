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Taçoy’un yardımcıları belirlendi

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UBP’nin yeni Genel Sekreteri Hasan Taçoy, yardımcılarını belirledi. Taçoy’un yardımcılığına Ahmet Savaşan, Cahit Falyalı, Habil Tülücü ve Selim Gökbörü seçildi

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Taçoy’un yardımcıları belirlendi
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Ulusal Birlik Partisi'nin yeni Genel Sekreteri Hasan Taçoy yardımcılarını belirledi, belirlenen isimler UBP MYK'dan onay alarak göreve başladı.

Yapılan toplantının ardından Taçoy’un yardımcılığına Ahmet Savaşan, Cahit Falyalı, Habil Tülücü ve Selim Gökbörü seçildi.

Taçoy’un belirlediği yardımcılar, Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu’na bildirildi ve MYK’nın onayıyla Savaşan, Falyalı, Tülücü ve Gökbörü’nün Genel Sekreter yardımcılıkları kesinleşti.

Öte yandan Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) ilçe başkanları ortak açıklama ile  Genel Başkan Ersin Tatar’a destek belirtti.

Hiçbir girişimin partideki birlikteliği ve dayanışmayı bozamayacağını kaydeden 6 ilçenin başkanları, “Biz tabanı ve tavanıyla, milletvekili, genel başkanı, ilçe başkanları ile biriz, beraberiz” dedi.

Partiden verilen bilgiye göre, Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, Gazimağusa İlçe Başkanı Olsan Oran, Girne İlçe Başkanı Serdar Özbekoğlu, İskele İlçe Başkanı Osman Kırşan, Güzelyurt İlçe Başkanı  Ali Pilli ve Lefke İlçe Başkanı Adil Özgey’in ortak imzasıyla yayımlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“UBP’de şu anda gündem ülke sorunlarının çözülmesi için politikalar üretmek, etkin muhalefet yapmak,  iktidara gelindiği anda önceden hazırlanan projelerle halkımıza en iyi şekilde hizmet vermek  ve dörtlü koalisyonun açtığı yaraları süratle sarmaktır.Bunun ötesindeki iddialarla UBP’ye zarar verebileceklerini ,birilerine hizmet sunabileceklerini zannedenler aldanıyor”

Bir gazetenin köşe yazısında  ‘Genel başkanlık seçim kampanyası sürecinde, UBP ilçe başkanlarının, bahane istismarı yapıp, ortak açıklamayla Tatar’a tavır koyduklarını unutanlar varsa, anımsatırım’ şeklinde yer alan ifadeye dikkat çekilen ortak açıklama şöyle devam etti:

“Bizlerin sanki Sayın Tatar’a karşı bir tavrımız varmış havası yaratmaya çalışmıştır. Bu gerçek dışıdır ve kabul edilmezdir. Bu iddia, partimizin birlik beraberliğine yönelik bir saldırı olması nedeniyle bizleri rahatsız etmiş, tepkimize neden olmuştur.

Kurultay sürecimiz geride kaldı.  Bizler 6 İlçe Başkanı olarak görevlerini yerine getirirken , parti ve ülkeye hizmet yolunda, Sayın Genel Başkanımız Ersin Tatar’ın yanında, onun tam destekçisi olacağız. Hiçbir manipülatif, güdümlü, ya da yanlış bilgiye dayalı yorum ve/ veya haber, partimiz içindeki birlikteliği, dayanışmayı bozamayacak, UBP’ye zarar veremeyecek .Biz , tabanı ve tavanıyla, milletvekili, genel başkanı, ilçe başkanları ile biriz, beraberiz.”

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