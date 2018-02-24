"Sürecin nasıl gelişeceğini belirleyecek olan Rum liderliğinin tavrı"

Cumhurbaşkanı Akıncı, önümüzdeki günlerde BM yetkileriyle çeşitli görüşmeler gerçekleştireceğini kaydederek, sürecin nasıl gelişeceğini belirleyecek olanın ise Rum liderliğinin tavrı olduğuna vurgu yaptı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tek yanlı sondaj çalışmalarında bulunmasının yaratacağı gerginliğe bir kez daha dikkat çekti, gelişmelerden ders çıkarılması gerektiğini söyledi.

Akıncı, yaşanan gerginliği işaret ederek “Eğer bu zenginliklerde her iki toplumun da hakkı olduğu kabul edilip bunun gerekleri yerine getirilmezse ve bu konu iki toplum ile başta Türkiye ve Yunanistan arasında iş birliği alanı olma yönünde değerlendirilmezse olacak olan bu durumdur” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum liderin tavrının ne olduğunu öğrenmek için bir araya gelmelerinin önemine de dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs’ta sözde münhasır ekonomik bölgedeki sondaj çalışmalarını ve müzakere sürecinin yeniden başlamasına yönelik düşüncelerini BRT’ye değerlendirdi.

Akıncı, Güneydeki sondaj çalışmalarına ilişkin girişimler ve bu çalışmaların geri çekilmesinin, çıkarılması gereken dersler olan örnek bir konu olduğuna işaret etti.

Akıncı “Kıbrıs’ın çevresindeki doğal gaz ve enerji yatakları eğer akıl yolunda birleşilmezse, eğer bu zenginliklerde her iki toplumun da hakkı olduğu kabul edilip bunun gerekleri yerine getirilmezse ve bu konu iki toplum ile başta Türkiye ve Yunanistan arasında iş birliği alanı olma yönünde değerlendirilmezse olacak olan bu durumdur” ifadelerini kullandı.

Müzakere süreci boyunca bu konuların gerginlik olmaktan çıkıp işbirliği haline dönüştürülmesi gereği üzerinde durulduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, ortak bir komite oluşturulup bu zenginliklerden hep birlikte yararlanılabileceğini ancak Rum tarafının hâlâ bu konuda yanlış tavır izlediğini belirtti.

“YAPILMASI GEREKEN ANLAYIŞ DEĞİŞİKLİĞİNE GİTMEK”

Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum tarafının bu gelişmelerden olumlu bir ders çıkarmasını temenni ederek, şöyle devam etti:

“Kıbrıs’ta iyi olacak olan ve yapılması gereken Rumların bir anlayış değişikliğine gitmesi ve bugüne kadar kurulamayan adil kalıcı bir çözümün gerçekleştirilmesidir. Bunu yapmak istemiyorlarsa bile doğal kaynaklar alanında ara formüller üretilebilir, iş birliği imkanları yaratılabilir.”

Müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik bir gelişme olup olmadığının sorulması üzerine ise Cumhurbaşkanı Akıncı, şu an için böyle bir gelişmenin bulunmadığını ancak uluslararası niteliğe bürünmüş ve BM’ye mal edilmiş sorunların çözümü için arayışların her zaman devam ettiğini söyledi.

“SÜRECİN NASIL GELİŞECEĞİNİ RUM LİDERLİĞİNİN TAVRI BELİRLEYECEK”

Akıncı, önümüzdeki günlerde BM yetkileriyle çeşitli görüşmeler gerçekleştireceğini kaydederek, sürecin nasıl gelişeceğini belirleyecek olanın ise Rum liderliğinin tavrı olduğuna işaret etti.

Rum Lider Anastasiadis ile şu anda planlanmış bir görüşmesi olamadığını da belirten Akıncı, “önümüzdeki süreçte Rum tarafının niyeti nedir, bugüne kadarki anlayışları devem edecek mi yoksa çözüm üreten, uzlaşma arayan bir tavır mı sergileyecekler, bu niyetin ne olduğunu anlamak için bir araya gelmelerinin gerekli olacağını” anlattı.

Akıncı, Kıbrıs’ta bir çözüm için bundan sonra siyasi irade ve kararlılık gösterme zamanı olduğunu da vurguladı.