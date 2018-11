"Sürdürülebilir ve planlı kalkınmanın zemini hazırlanıyor"

Erhürman, Gazimağusa-İskele-Yeni Boğaziçi bölgesi için hazırlanan emirname taslağının, taslak olduğunun görmezden gelinerek, katılımcılık ilkesine uygun davranılmadığı yönünde algı oluşturmaya çalışılmasının kabul edilebilir olmadığını ifade ederek imar planlarının kalkınmayı engellemediğini, tam tersine sürdürülebilir ve planlı kalkınmanın zeminini hazırladığını vurguladı

Başbakan Tufan Erhürman, hükümetin; imar planlarının bir an önce hazırlanması ve yürürlüğe girmesi konusunda tam bir kararlılığa sahip olduğunu vurgulayarak, imar planlarının kalkınmayı engellemediğini, tam tersine sürdürülebilir ve planlı kalkınmanın zeminini hazırladığını belirtti.

Erhürman, Gazimağusa-İskele-Yeni Boğaziçi bölgesi için hazırlanan emirname taslağının, taslak olduğunun görmezden gelinerek, katılımcılık ilkesine uygun davranılmadığı yönünde algı oluşturmaya çalışılmasının kabul edilebilir olmadığını ifade etti.

Emirnamelerin imar planındaki öngörülerin önceden güvence altına alınmasını sağlayan geçici enstrümanlar olarak kabul edildiğini kaydeden Başbakan Erhürman, gerekli görülmesi halinde emirnamelerin yürürlükte kalacakları sürelerin emirname metninde öngörülmesinin de değerlendirilebileceğini belirtti.

Erhürman, Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi İmar Planı ve Emirname Taslağı konusunda yazılı açıklama yaptı.

“EMİRNAME TASLAĞI İKİ YILDAN BERİ SÜRDÜRÜLEN ÇALIŞMALAR ÇERÇEVESİNDE HAZIRLANDI”

Gazimağusa-İskele-Yeni Boğaziçi bölgesi ile ilgili imar planı çalışmalarının Kasım 2016 itibarıyla resmen başlatıldığını ve bugüne kadar devam ettiğini kaydeden Başbakan Erhürman, “Hükümetimiz, göreve geldiği günden itibaren imar planları ile ilgili çalışmaları gündeminin ön sıralarına almış ve İçişleri Bakanlığımız bu konuda yoğun çaba göstermiştir” ifadesini kullandı.

19 Kasım günü halkla paylaşılan emirname taslağının bu alanda iki yıldan beri sürdürülen çalışmalar çerçevesinde hazırlandığını belirten Erhürman, katılımcılık ilkesine verilen önem ve İyi İdare Yasası’nın 11’inci maddesinin 2’nci fıkrasından kaynaklanan yükümlülük gereği bu taslağın bir danışma toplantısı ile halkın gündemine getirildiğini, ardından da ilgili tüm kesimlere yazılı görüşlerini İçişleri Bakanlığı ile paylaşmaları çağrısı yapıldığını kaydetti.

“HÜKÜMET İMAR PLANLARI KONUSUNDA TAM BİR KARARLILIĞA SAHİP”

Hükümetin, imar planlarının bir an önce hazırlanması ve yürürlüğe girmesi konusunda tam bir kararlılığa sahip olduğunu belirten Başbakan Erhürman, imar planlarının kalkınmayı engellemediğini, tam tersine sürdürülebilir ve planlı kalkınmanın zeminini hazırladığını ifade etti.

Emirname taslağı konusunda yaşanan tartışmalar sırasında tüm kesimlerin imar planlarının gerekliliği konusunda hemfikir olduklarını açıklamasının sevindirici olduğuna vurgu yapan Erhürman, yapılması gerekenin; tartışmaların odağına bir an önce imar planının yerleştirilmesi ve tüm ilgililerin imar planı ile ilgili görüşlerini hızla netleştirmesi olduğunu belirtti.

“EMİRNAMELERİN YÜRÜRLÜKTE KALACAKLARI SÜRELERİN EMİRNAME METNİNDE ÖNGÖRÜLMESİ DE DEĞERLENDİRİLEBİLİR”

Başbakan Tufan Erhürman şöyle devam etti:

“Emirnameler; hükümetimiz tarafından, imar planları ile ilgili çalışmaların belli bir olgunluğa ulaştığı noktada, imar planındaki öngörülerin önceden güvence altına alınmasını sağlayan ve imar planı tamamlanıncaya kadarki dönemde bu öngörülerin zarar görmesini engelleyen geçici enstrümanlar olarak kabul edilmektedir. Emirnameler konusunda bugüne kadar yaşanan deneyim, doğası gereği geçici olması gereken bu enstrümanın adeta bir imar planı muamelesi görmesi ve uygulamada kalıcı hale getirilmesidir ki hükümetimizin imar planları ile ilgili çalışmaları yoğunlaştırma ve hızlandırma çabası içinde olmasının bir sebebi de budur. Emirnameler geçici enstrümanlardır ve imar planının yürürlüğe girmesinden makul bir süre önce, imar planı çalışmalarında olgunlaşmaya başlayan öngörülerin korunması amacıyla çıkarılıp, imar planının yürürlüğe girmesiyle birlikte ortadan kalkarlar. Bunun için gerekli görülmesi halinde emirnamelerin yürürlükte kalacakları sürelerin emirname metninde öngörülmesi de değerlendirilebilir.”

“KATILIMCILIK İLKESİNE UYGUN DAVRANILMADIĞI ALGISI OLUŞTURMAYA ÇALIŞILMASI KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL”

Hükümetin, imar ve çevre ile ilgili konularda katılımcılık ilkesini temel ilke olarak kabul ettiğini kaydeden Erhürman, emirname taslağının tartışmaya açılmış olmasının bunun en açık göstergesi olduğunu belirtti.

Erhürman, “Tartışmaya açılan belgenin bir taslak olduğu görmezden gelinerek, katılımcılık ilkesine uygun davranılmadığı yönünde algı oluşturmaya çalışılması kabul edilebilir değildir. İmar planı çalışmaları da katılımcılık ilkesi çerçevesinde yürütülecektir. Bu dönemde imar planlarının gerekliliğine samimiyetle vurgu yapan tüm kesimlerden beklentimiz, çalışmalarını ve katkılarını bu çerçevede sürdürmeleridir” ifadelerini kullandı.

Başbakan Erhürman, imar planı konusunda yapılacak katkıların, planla ilgili çalışmaların arzu edilen olgunluğa hızla ulaşmasını ve emirnamelerin geçici niteliğine ve amacına uygun biçimde değerlendirilmesini sağlayacağını belirtti.

“İMAR PLANLARI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ SAĞLAYACAK EN ÖNEMLİ ENSTRÜMAN”

Ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınması için gerekli adımları hızla atmanın hükümetin öncelikli hedefi olduğunu vurgulayan Erhürman, imar planlarının bu adımların içerisinde sürdürülebilirliği sağlayacak en önemli enstrümanlar olduğunu kaydetti.

Erhürman, bu konudaki girişimleri bu çerçevede verimli bir biçimde yürütmek, kısır tartışmalarla verimliliği düşürmemek, hedefe bir an önce ulaşmak için hep birlikte yoğun bir biçimde çalışmak gerektiğini belirtti.

“PLANSIZLIĞI KALICI KILMA ÇABASI İÇİNDE OLAN YAKLAŞIMLAR DİKKATE ALINMAYACAKTIR”

“Tartışmalar sırasında ortaya konulan tüm görüşlerin en hassas biçimde değerlendirilecek ancak ‘hepimiz imar planı istiyoruz’ denmesine karşın konuyla ilgili çalışmaları akamete uğratma ve plansızlığı kalıcı kılma çabası içinde olan yaklaşımlar hiçbir biçimde dikkate alınmayacaktır” ifadelerini kullanan Erhürman, “Ülkemizin sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınma adımlarını bir an önce atmasını sağlamak hepimizin asli görevidir” dedi.

Bu konuda ilgili tüm kesimlerin samimiyetle katkı koyma çabası içinde olacağına inanç belirten Erhürman, imar planlarının bir an önce hazırlanması ve yürürlüğe girmesi konusundaki kararlılıklarını yineledi.