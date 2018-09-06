"Şu an için tünelin ucunda ışık görünmüyor"

Başbakan Tufan Erhürman, Ankara ziyaretinin çok verimli geçtiğini, tüm konuları aktarma fırsatı bulduklarını söyledi.

Temaslarını tamamlayarak KKTC’ye dönen Başbakan Erhürman, Ercan Havaalanı'nda temaslarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

DPÖ’nün Ağustos enflasyonunu yüzde 8.42 olarak açıkladığını hatırlatan Erhürman, 8 aylık enflasyonun ise yüzde 24.29 olduğunu, TC’de ise aynı dönemde yüzde 12.29 enflasyon kaydedildiğini ifade etti.

Erhürman, bu oranların KKTC’nin TL’nin döviz karşısında değer kaybından ikiye bir oranında daha fazla etkilendiğinin göstergesi olduğunu vurguladı.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde, darboğazdan çıkmak için nelere ihtiyaç duyulduğunu ortaya koyduklarını ifade eden Erhürman, görüşmenin çok verimli geçtiğini söyledi.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile teknik konularda çalışmalar yapılacağını da belirten Erhürman, Türkiye’nin KKTC’nin yanında olmaya devam ettiğini ifade etti.

Erhürman, şu an için tünelin ucunda ışık görülmediğini bunun içinde bundan sonrası için daha dikkatli ve birbirimize destek çıkarak krizle mücadele etmek gerektiğini vurguladı.