Statüko bekçileri ortaya çıktı

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, ülkede 40 yıldır bir statüko olduğunu ve farklı adım atmaya çalışıldığında söz konusu statüko bekçilerinin ortaya çıktığını dile getirdi

Ülkede tartışma konusu olan Mağusa-İskele ve Yeniboğaziçi İmar Planı’nın ortak aklın ürünü olduğunu ve Mimar Mühendisler Odası’nın verdiği 8 görüşün 7’sini hayata geçirdiklerini söyleyen Baybars, “Ne vaad ettiysek onları ortaya koymaya çalıştık. Sözleri tutuyoruz diye eleştirileceksek, sözlerimizi tutmaya devam edeceğiz” dedi.

Baybars, plandan önce bütün tarım arazileri imara açıkken şu an yüzde 88’inin imara kapandığını kaydetti ve 2020’de Karpaz bölgesi için de imar planı hazırlayacaklarını bildirdi.

Mali Protokol, Ocak’ta imzalanacak

Başbakan Tatar, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile yaptıkları görüşmede 2020 yılı protokolünün Ocak ayında imzalanması için karşılıklı anlayış içerisinde olduklarını söyledi

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Vekili ve Yardımcısı Fuat Oktay ile çok yararlı bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

Tatar, "2020 yılı protokolünün Ocak ayında imzalanması için karşılıklı anlayış içerisinde Ankara’dan ayrılıyoruz" dedi

Tatar, Oktay ile görüşmesine ilişkin BRT’ye değerlendirmede bulundu.

Başbakan Tatar görüşmede 2019 yılına ilişkin 20 Temmuz tarihinde imzalanan protokolün geriye kalan bölümü için birtakım takvimlendirme çalışma ve değerlendirmesi yapıldığını söyledi. Tatar, önümüzdeki birkaç ay içinde kalan bölümün tamamlanması için ilgililere gerekli talimatların verildiğini kaydetti.

Başbakan Tatar, ayrıca 2020 yılının protokolünün imzalandırılması ve Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında imzalanan Ekonomik Mali İşbirliği Protokolü'nün devamını sağlayacak çalışmaların zamanında tamamlanması için talimatların verildiğini söyledi.

Tatar, Ankara ile iyi ilişkiler içerisinde, aksaklıklar ve eksiklikler varsa giderilip, tamamlanması; protokollerde ifade edilen çalışmaların zamanında yapılması taahhütlerinin yerine getirilmesi; buna bağlı yatırımların devamı altyapı çalışmalarının hızlandırılması ve teknik bakımdan birtakım eksikliklerinin görüşülmesi ve değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Başbakan Tatar, "Dolayısıyla iyi bir temas ve iyi bir görüşme olmuştur" ifadelerini kullandı.

Ersin Tatar

“Karanlık bir tüneldeyiz”

CTP milletvekili Özdil Nami, “Karanlık bir tünelde ne yaptığımızı bilmeden ekonomi yönetmeye çalışıyoruz. Türkiye ile ilgili ekonomik ilişkileri rayına oturmadıktan sonra çay kaşığı ile koyacaksınız, kepçe ile alınacak” dedi

CTP milletvekili Özdil Nami, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın bütçesi üzerine Mecliste söz aldı. Nami, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın bütçesinin görüşülmesine teamüllerden farklı olarak Bakan Taçoy’un icraatlarını anlatmasıyla başladıklarını söyledi.

Bakan’ın icraat olarak açıkladığı maddeleri tek tek değerlendiren Nami, “Mesele ‘siz-biz’ meselesi değil ama ‘irade koyduk ve çalışmaları ilerlettik’ intibası yarattınız” dedi.

Vizyon 2035 projesi ile ilgili çalışmaların kendi dönemlerinde başladığını söyleyen Nami, “Bakanlık müsteşarının ‘geçmiş hükümete bu projeyle ilgili sunum yapıldı ama onlar bunu önemsemedi’ açıklamalarını yadırgıyorum” şeklinde konuştu.

Özdil Nami, Vizyon 2035 projesine Taçoy’un verdiği önemi hükümet üyelerinin vermediğini de savundu.

Ekonomi konusuna değinen Nami, “Türkiye ile bir para birliğimiz var ama bu birliğin sağlıklı çalışabilmesi için sistemler yok. Enflasyon Vergisi’nin iadesi bütçeye de protokole de konulmalı. Aksi takdirde ağzınızla kuş tutsanız bu ekonomiye istikrar kazandıramazsınız. Türkiye ile ilgili ekonomik ilişkileri rayına oturmadıktan sonra çay kaşığı ile koyacaksınız, kepçe ile alınacak” dedi.

Yenilebilir enerji, akaryakıt, sanayi bölgeleri, Tekno Park gibi konularda da konuşan Nami, ülkede teşvik sisteminde köklü bir değişime gidilmesi gerektiğini söyledi.

Eğitimin ve turizmin lokomotif sektör ilan edildiğini ama devletin bu sektörlerden gelir elde etmesinin önünün kapalı olduğunu belirten Özdil Nami, “Bu durum akıllara zarardır” diye konuştu.

Kıbrıs’ı tanıyamaz hale geldiğini belirten Nami, Londra’da şehir merkezi nasılsa Lefkoşa’nın da böyle olduğunu ancak insanların refah düzeyinin artmadığını söyledi.

Turizmin ve eğitimin ülkeye katma değerinin ne olduğunun net olarak bilinmediğini ifade eden Nami, “Karanlık bir tünelde ne yaptığımızı bilmeden ekonomi yönetmeye çalışıyoruz” dedi.

Nami, Kıb-Tek’e jeneratör alımı baskısının kendilerine de yapıldığını ama serinkanlı yaklaşarak önce rakamlara baktıklarını ve sorunları tespit ettiklerini dile getirdi.

Nami, yaşanan sorunları “pik saatlerde sistemde yüklenme”, “büyük jeneratörlerde sorun yaşanırsa yedeği olmaması”, “makinelerin eskimesi ve fazla tüketmesi” olarak aktardı.

Pik saatlerdeki yüklenmeyi engellemek için üçlü tarifeye geçildiğini belirten Nami, yedek santral konusunun çözülemediğini kaydetti.

Nami, “Rumlardan bağımsız olarak kendi tedbirlerimizi almalıyız. Türkiye ile enterkonnekte kablo meselesinin orta vadede gerçekleşemeyeceğini düşünüyorum ama bizim sorunumuz orta vadede başlayacak. Türkiye, KKTC’ye enterkonnekte bağlantı yaparak AB ile ilişkileri tehlikeye atmak istemiyor. Görünmeyen direnç de şu; Türkiye’de enerji özelleşti. Biz de bu sisteme bağlanırsak biz de aktör olacağız. Güneş enerjisi ile elektriği ucuza mal edersek endişe konusu olacak” dedi.

Nami, bunların değerlendirdiğini ve jeneratör alımına karar verdiklerini söyledi, “Sayın Taçoy bu konuyu iyi değerlendirin” şeklinde konuştu.

Özdil Nami

“Toplumu nereye götürmek istiyorsunuz?

TDP Başkanı Özyiğit, hükümetin 3,5 ayda verdiği hiçbir vaadi yerine getirmediğini belirtti ve hükümete “Öteleme, bekleme, oyalama taktikleri ile bu toplumu nereye götürmek istiyorsunuz” diye sordu

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın bütçesi üzerine TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Meclis’te söz aldı. Özyiğit, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın ülkenin ayakta kalabilmesi açısından önemli pozisyonda olduğunu dile getirdi.

Özyiğit, hükümetin 3,5 ayda verdiği hiçbir vaadi yerine getirmediğini dile getirdi.

Bakan Taçoy’un sürekli Kıb-Tek konusuyla gündeme geldiğini söyleyen Özyiğit, bakanlığın ekonomi kısmının hiç gündeme gelmediğini dile getirdi.

Özyiğit, ülkede yatırım denince akla casinoların gelmesini de eleştirdi.

KKTC’nin kara para aklama, gece kulüpleri, uyuşturucuyla anılmasından utanç duyduğunu söyleyen Cemal Özyiğit, “Bunlar değil, gerçek anlamda yatırım konuşulmalı” diye konuştu.

Kalkınma Bankası’nın Başbakan Yardımcılığı’na bağlı olmasını eleştiren Özyiğit “Ekonomi Bakanlığı bunun neresinde” diye sordu.

YAGA’nın pozisyonunu soran Özyiğit, “Öyle görünüyor ki Sayın Bakan sadece Kıb-Tek’ten sorumlu” diye konuştu.

Enterkonnekte sisteminin Güney Kıbrıs’la kalıcı şekilde sağlanmış noktada olduğunu söyleyen Özyiğit, Türkiye’yle enterkonnekte sistem konusunda KKTC’nin bir taahhüt içine sokulduğunu belirtti.

Özyiğit, Kıbrıslı Türklerin AKSA’ya mahkum edilmesi için çalışıldığını savunarak, ülkede vatandaşı isyan ettirecek kesintiler yaşandığını söyledi, bunun sebebini sordu.

Özyiğit, “Elektrik konusunda toplumsal bir sorumluluğunuz var. Bunun idraki içinde olmalısınız. Yoksa yaşanacaklardan siz sorumlu olacaksınız… ” dedi.

Santral alımı konusunda kendi hükümetleri döneminde atılan adımlara değinen, uluslararası ihaleye çıkılmasının kararlaştırıldığını belirten Özyiğit, “Biz yapanın yanına kâr kalan bir sistem istemiyoruz. Birtakım kişiler devleti zarara uğratıyorsa bu ortaya çıkarılmalı. ‘Çamur at izi kalsın’ mantalitesi ile hareket ediliyor” diye konuştu.

Hükümetin jeneratör için ihaleye çıkmama konusunda direndiğini savunan Özyiğit, cumhurbaşkanlığı seçim yasaklarının şubat ayında başlayacağını, ihaleye yine çıkılamayacağını söyledi.

Özyiğit kürsüde konuşurken, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da yerinden cevap verdi. İkili arasında “töhmet altında bırakma” atışması oldu. Özyiğit, “Vermeyeceğimiz hesap yoktur” dedi. Amcaoğlu’nun yerinden konuşmasına muhalefet kanadı da ses yükseltti.

Cemal Özyiğit, “Öteleme, bekleme, oyalama taktikleri ile bu toplumu nereye götürmek istiyorsunuz, anlamak zor. Attığınız imzanın arkasında durun, ihaleye çıkın” ifadelerini kullandı.

Elektrik Kurumu’na olan borçların taksitlendirmesi için yasa önerisi olduğunu belirten Özyiğit, uzmanların bu konuda görüşleri bulunduğunu söyledi.

Özyiğit, “Bu taksitlendirmeden kimler yaralanacak? Dar ve sabit gelirlerle ilgili düzenleme varsa bunu konuşalım. Ödeyebilen ama ödemeyenler varsa, bunun da bilinmesi gerek” şeklinde konuştu.

Cemal Özyiğit

“İcraatlar ekonomik temellerden yoksun”

CTP milletvekili Fikri Toros, “Hükümet rakamsal hedefler ortaya koymuyor, ekonomik ve sosyal kalkınmadan, milli geliri artırmadan bahsediyor ama icraatlar ekonomik temellerden yoksun” dedi

CTP milletvekili Fikri Toros, Meclis Genel Kurulu’nda konuşma yaptı.

Küresel gelişmelere değinen Toros, Kuzey Kıbrıs ekonomisinin krizlerle mücadele ettiğini söyledi.

Toros, “Olumsuz gelişmeler yanında TC tarafından yatırımlar için finanse edilen kaynağın gelişi gecikti. Kamu yatırım projeleri de durdu. Tarım, sağlık, sosyal güvenlik gibi alanlarda sorunlar derinleşmektedir. Tüm bunlar ekonomik büyüme ve rekabet edilebilirliği olumsuz etkiliyor” dedi.

Tedbirlerin alınması ve yapısal reformların yürürlüğe girmesi gerektiğini kaydeden Toros, TL’deki değer kaybının KKTC ekonomisini birkaç yönden etkilediğini söyledi, devalüasyonun etkilerini “fiyat artışı, Türkiye kaynaklı dış talebin azalması, döviz cinsi kredilerle ilgili sorun yaşanması” olarak aktardı.

Toros, “Milli geliri artırmak için ekonomik hedefler oluşturmak gerek. Üretim tek başına bir anlam ifade etmez. Mala talep oluşturmak gerek. Talep de rekabet edebilirlik de harcama gücüyle ilişkilidir. Talebi oluşturmanın yolu hane halkının alım gücünü artırmaktır. Yatırım, iş yapabilirlik, rekabet edilebilirlik hep birlikte dikkate alınması gereken hususlardır” diye konuştu.

2018’in başından bu yana ekonomide artan sorun ve daralma sebebiyle Türkiye’den sermeye akışında kısıtlama olduğunu söyleyen Toros, “Ekonomi için önemli olan 4 ana sektörün büyümesi ve sorunların aşılması için adım atılmalı. Hükümette bu adımları göremiyorum. Kendi ayakları üzerinde duracak ekonomiden bahsediyoruz. Bunun için kaynaklarımızı etkili kullanmalıyız. Analitik çalışmalar yüzde 50’nin üzerinde kayıt dışı ekonomi olduğunu gösteriyor. Bu kendi ayakları üzerinde durmamıza engel. Radikal düzenlemelere ihtiyaç var” şeklinde konuştu.

Toros, “Hükümet rakamsal hedefler ortaya koymuyor, ekonomik ve sosyal kalkınmadan, milli geliri artırmadan bahsediyor ama icraatlar ekonomik temellerden yoksun. Etkin ve verimli bir ekonomiye ihtiyaç var. Yapısal reformlar yapılması şarttır. Kamu reformu da hayata geçmeli ” dedi.

Fikri Toros

“Protokol için adımlar hâlâ atılmadı”

Meclis Genel Kurulu’nda Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesi görüşüldü.

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu bütçeyle ilgili söz aldı. Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın hep enerji kısmının konuşulduğunu, ekonomik kısmının pek gündem olmadığını anlatan Ataoğlu “Oysa bu ülkede neredeyse pahalılığı tetikleyen bir anlayış hâkim” dedi.

Bu bakanlığın pahalılığın önüne geçebilecek yetkileri olduğunu dile getiren Ataoğlu, bakanlığın denetim konusunda yeterli çalışma yapmadığını söyledi.

Bakanlık ve EL-SEN arasındaki gerginliğin hoş olmadığını söyleyen Ataoğlu, “Grev yaptılar sonra el sıkıştılar ama halk hala elektriği pahalı almaya devam ediyor” diye konuştu.

Ataoğlu, elektrik ücretlerinin ucuzlatılması için çalışma yapılacağı sözleri verildiğini hatırlatarak bu sözlerin yerine getirilmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Taçoy’a “AKSA sözleşmesinin bitmesinin ardından yeniden sözleşme imzalanacak mı? Kıb-Tek jeneratör alımına neden karşı?” gibi sorular soran Ataoğlu, Türkiye ile imzalanan protokol kapsamında atılması gereken adımların hâlâ atılmadığını kaydetti.

Fikri Ataoğlu

“Farklı adım atılınca statüko bekçileri ortaya çıkıyor”

İçişleri Bakanı Baybars, “Zaroğlu’nun mimar olduğunu ilk kez duydum. Bugüne kadar çalışma kaydı olmadığı için konuyla ilgili bilgi edinemedim” dedi ve Ülkede 40 yıldır statüko olduğunu ve farklı adım atmaya çalışıldığında bu statüko bekçilerinin ortaya çıktığını belirtti

Mecliste Eleştirileri yanıtlayan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, İçişleri Bakanlığının devletin yarısını oluşturan ve diğer bakanlıklarla da işbirliği içerisinde olması gereken, çok geniş görev alanı olan bir kurum olduğunu ifade etti.

Ülkede 40 yıldır bir statüko olduğunu ve farklı adım atmaya çalışıldığında bu “statüko bekçilerinin” ortaya çıktığını dile getiren Baybars, muhalefetin ortaya koyduğu yapıcı eleştirilere de teşekkür etti.

“En çok eleştirilen bakanlık sıfatını, iş yaptığımız için aldığımızı düşünerek seviniyorum” diyen Baybars, burada iddia olarak nitelendirilen şeylerin itham olduğunu ve yanlış yönlendirmeye yönelik olduğunu kaydetti.

Zaroğlu’nun mimar olduğunu ilk kez bugün (önceki gece) duyduğunu çalışma kaydı olmadığı için konuyla ilgili bilgi edinemediğini, İmar Planı’nın oluşumunda sürekli katkı çağrısı yapmalarına rağmen Zaroğlu’nu da, eleştiren bir dizi insanı da aralarında göremediklerini ifade etti.

Baybars, kendilerine sürekli ülkeyi emirnamelerle yönetmeyin dendiğini anımsatarak, 6 farklı imar planı çalışması yapıldığını, bu İmar Planı’nın hükümette çatlaklara yol açacağı söylentilerinin de gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Baybars, Mimar Mühendisler odasının verdiği 8 görüşün 7’sini hayata geçirdiklerini belirtti.

Kürsüye çıkan bir dizi vekilin kendisini inatçı ve öneri kabul etmemekle suçladığını hatırlatan Baybars, koalisyon çalışmalarında İmar Planlarının ortak noktalar olarak belirlendiğini, kendilerinin, ne vaad ettiyse onları ortaya koymaya çalıştığını söyledi.

Baybars, “biz sözleri tutuyoruz diye eleştirileceksek, biz sözlerimizi tutmaya devam edeceğiz” dedi.

İskele Belediye Başkanına siyasi şantaj yaptığı iddiasına “Belediye başkanına imar izni için görüşlerini sordum anlaştık” diyen Baybars, Fasıl 96 Yasasının ruhsat makamına, kanalizasyon yağmur suyu direnaj vb altyapı konularında koşul koyma yetkisi verdiğini, dolayısıyla ruhsat makamlarının hem imar planının altyapı maddesine hem de Fasıl 96 yasasına atıfta bulunarak, tüm altyapı faaliyetlerini zorunluluk olarak ortaya koyabildiğini belirtti.

Kıyı Koruma çizgisini kaldırdığı iddialarına da değinen Baybars, halka yaptıkları sunumda da sonrasında da kıyı koruma çizgisinde değil, sonrasında sadece kamunun yararına yapılmasına izin verdiklerini, bunu da İskele Belediyesini dışlamadan yaptıklarını kaydetti.

Plandaki yolları kendilerinin çizmediğini ve herkesin onayıyla belirlediklerini anlatan Baybars, kent parkı olarak ayırdıkları alanın da önceden Esnaf ve Zanaatkarlar odasına verilmiş olduğu için plandan çıkarıldığını söyledi. Baybars, İmar gelişme sınırı içinde veya dışında üniversite yapılmasını belirlediklerini ancak haritada işaretlemediklerini söyledi.

Baybars, yakınlarının menfaat sağladığı ithamlarına ise “son derece yakışıksız çirkin ve dayanaksız şeylerin nasıl cevabı olur bilemiyorum. Sadece size iade edebilirim” dedi.

Zaroğlu’nun iddia ettiği konularda açıklamalarda bulunan Baybars, emirnamenin ardından izin verilen 330 projeyle ilgili de bilgi vererek, çed raporlarını verenin de Çevre Dairesi olduğunu söyledi.

“ORTADA DURARAK, HERKESİN ÖNERİLERİNE EŞİT YAKLAŞMAK ZORUNDAYIZ”

İmar Planı çerçevesinde yapılan itirazların aynı konuda ve aynı sebeple yapılmadığına işaret eden Baybars, belediyelerin de kimisinin arazilerin imara açılması, kimisinin ise açılanların açılmaması için olduğunu vurgulayarak, kendilerinin ortada durarak, herkesin önerilerine eşit yaklaşmak zorunda olduklarını kaydetti.

“İMAR PLANI ORTAK AKLIN ÜRÜNÜ”

İmar Planı’nın ortak aklın ürünü olduğunu, her sektörün ve kurumun taleplerinin yerine getirilemeyeceğini ifade eden Baybars, imara açılan yeni alanların kentsel gelişim alanı içerisinde olduğunu, tarım arazisi olmadığını dile getirdi.

“BÜTÜN TARIM ARAZİLERİ İMARA AÇIKKEN ŞU AN YÜZDE 88’İ İMARA KAPANDI”

Baybars, Plandan önce bütün tarım arazileri imara açıkken şu an yüzde 88’inin imara kapandığını kaydetti.

İçişleri Bakanı Baybars, Cezaevi konusunda söylenenlere katıldığını, yeni cezaevi tamamlanınca eskisini ıslahevi yapmak için adım atacaklarını söyledi.

Gardiyanların terfisinin önündeki engellerle ilgili de ara emrini ortadan kaldırdıklarını, 4 Ocak’ta hem terfi alanların mülakatlarını yapacaklarını, hem de münhale çıkacaklarını belirtti.

“NÜFUS SAYIMINI 2020’DE DAHA AZ İLKEL VE MODERN SİSTEMLE GERÇEKLEŞTİRMEYİ AMAÇLIYORUZ”

Baybars, nüfus sayımını 2020’de daha az ilkel ve modern sistemle gerçekleştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Vizeler tüzüğüyle ilgili kendilerinin de hataları olabileceğini, tüzük ve genelgeleri çıkarma amaçlarının, anomalileri görerek, düzeltme şansını yakalamak olduğunu söyledi.

BELEDİYE REFORMU İÇİN TÜM KESİMLERE GÖRÜŞLERİNİ BİLDİRME ÇAĞRISI…

Baybars, belediye reformlarında kararlı olduklarını hep yinelediklerini, bu konuda belediyelerin de katılımını istediklerini ancak hiçbir kurumdan resmi bir yazı sunulmadığını ifade ederek, bir kez daha çağrı yaparak, 2020 yılında yeniden tüm kesimleri görüşlerini bildirmeye davet etti.

Kırsal kesim arazileriyle ilgili de 48 köyde keşif ve 155 sözleşme yaptıklarını dile getiren Baybars, geçmişte olduğu gibi altyapısı tamamlanmamış arsa dağıtmak istemedikleri için, konuyla ilgi titiz çalıştıklarını belirtti.

Baybars, bucak hizmetleri için de çok çalıştıklarını ve bu konuda da kararlı olduklarını belirterek, 2020’de Karpaz bölgesi için de imar planı hazırlayacaklarını vurguladı.



Ayşegül Baybars

“Baybars şantaj yapıyor”

YDP milletvekili Bertan Zaroğlu, yeni ikamet tüzüğünü eleştirdi, Bakan Baybars’a “Yasaların üzerinde değilsiniz” dedi. İmar Planı’nda bazı kişilere peşkeş çekildiğini söyleyen Zaroğlu, Baybars’ın siyasi şantaj yaptığını iddia etti

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun önceki akşam geç saatlere kadar süren toplantısında, İçişleri Bakanlığı’nın 317 milyon 26 bin 900 TL’lik bütçesi oy çokluğuyla onaylandı.

YDP milletvekili Bertan Zaroğlu, İçişleri Bakanı’na Gönyeli’de bir polis karakolu açılmasının düşünülüp düşünülmediğini sordu.

Zaroğlu, polis teşkilatına gerekli takviyenin yapılması gerektiğini belirterek, polislerin emeklilikleri, özlük hakları ve terfileri konusuna değindi, poliste terfilerin yapılmadığını, üst düzey kişilerin yerine atama da yapılmadığını söyledi.

Ülkedeki organize suç örgütlerinin sayısının her geçen gün arttığını öne süren Zaroğlu, “Ağırlıklı sebebin idaredeki boşluktan kaynaklandığını düşünüyorum. Yönetimsel bir hata var. Poliste bir şeylerin değişmesi lazım” dedi.

Zaroğlu, FETÖ konusunda konuşarak, bu terör örgütünü lanetlediğini dile getirdi.

Zaroğlu, “Bazı siyasiler KKTC’de FETÖ yapılanması yoktur dese de eski TC Büyükelçisi Sayın Kanbay KKTC’de güçlü bir FETÖ yapılanması olduğuna dikkat çekmişti. KKTC’deki FETÖ yapılanması 2010’dan sonra arttı” ifadelerine yer verdi.

FETÖ nedeniyle Türkiye’ye iade edilen asker, subay ve sivillere işaret eden Zaroğlu, FETÖ yapılanmasına yönelik 80 civarında polis hakkında soruşturma açıldığını, bu konudaki dosyaların Başsavcılığa gönderildiğini de belirtti.

Zaroğlu,“Dosyaların akıbeti belli değil. FETÖ terör örgütü mensuplarının korunduğuna dair endişelerimiz var. Bu polisler görevden el çektirilmedi. Hükümetin bu konuda açıklama yapması elzemdir. Polis Genel Müdürlüğü’nden ve ilgili kişilerden izahat alınmalı. Konunun takipçisiyiz” dedi.

Zaroğlu, yeni cezaevi konusunun sonuca ulaştırılması gerektiğini kaydederek, çocukların cezaevinde değil ıslah evinde olması gerektiğini vurguladı.

Cezaeviyle ilgili Bakanın kimsenin uyarılarını dikkate almadığını ileri süren Zaroğlu, cezaevindeki şartların iyileştirilmesi için adım atılmadığını belirtti.

Zaroğlu, “meclis çatısı altında işbilmez olarak tanımladığım kişisiniz” diyerek, bu tanımlamasının sebeplerini anlattı. Zaroğlu, Baybars’ın vatandaşlıkları iptal etme girişimiyle ilgili de eleştirilerde bulunarak, “siz bile yasaların üzerinde değilsiniz bakanım” dedi.

“Vatandaşlıkların bu ülkede bir lütuf olmadığını, yasalar çerçevesinde verilmesi gereken bir hak olduğunu” ifade eden Zaroğlu, yeni ikamet tüzüğünün de hangi mantıkla yapıldığını anlayamadığını belirtti.

Ülkeyi kendisinden daha fazla düşündüğüne inanan biri varsa bunun yanlış olduğunu bilmesi gerektiğini dile getiren Zaroğlu, her ülkenin giriş çıkışlarını kendi şartlarına göre düzenleme hakkı olduğunu ancak “TC ile aradaki bağlar nedeniyle” bu tüzüğün geçmesinin yanlış olduğunu söyledi.

Baybars’ın katıldığı hiçbir toplantıda emirnamelerle ilgili açıklamalarının hiçbirinin gerçekleri yansıtmadığını ileri süren Zaroğlu, geçmişte sorduğu ve Baybars’ın verdiği cevapların yanlış olduğunu ispatlayacağını iddia ettiği belgeler sundu. Zaroğlu, emirnameye aykırı yapılan icraatlara da örnekler vererek, bu konularla ilgili açıklama beklediğini söyledi.

İMAR PLANI…

İmar Planı’yla ilgili kamuoyunda fırtınalar kopmasının ardından Cumhurbaşkanlığında paydaşlarla toplantı yapıldığını ve orada ortaya çıkan farklılıkları da anlatan Zaroğlu, İmar Planı’nın çok dikkatli ve akıllıca şekilde değiştirildiğini ve halktan çok güzel saklandığını ileri sürdü.

Baybars’ın İmar Planı’yla ilgili İskele Belediye Başkanına “siyasi şantaj” yaptığını ileri süren Zaroğlu, “şu an o masada olan insanlar var, çıkın gerçekleri açıklayın” dedi.

Baybars’ın önceden “sahilleri herkes kullanacak” dediğini ancak sonrasında kıyı koruma şeridini değiştirerek, imara açtığını söyleyen Zaroğlu, “hani verdiğiniz sözler, bu bir art niyettir” ifadesini kullandı;” ne oldu da fikrinizi değiştirdiniz?” diye sordu.

Zaroğlu, İmar Planıyla ilgili farklı konularda eleştirilerde bulunarak, tarım arazilerinin imara açılmasıyla ilgili de kimsenin net açıklama yapmadığını dile getirdi.

İmar Planıyla ilgili bazı kişilere “peşkeş çekildiğini” ve bu kişiler arasında Baybars’ın akrabaları da olduğunun ileri sürüldüğünü söyleyen Zaroğlu, bu konuyla ilgili bilgiler vererek, bakanın bu konuda ayrıntılı bir açıklama yapması gerektiğini belirtti.



Bertan Zaroğlu