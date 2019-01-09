Spehar, Cuma günü liderlerle ayrı ayrı görüşecek

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar, BM Güvenlik Konseyi'ni bilgilendireceği New York ziyareti öncesinde cuma sabahı Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, öğleden sonra da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşecek

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar'ın, BM Güvenlik Konseyi'ni bilgilendireceği New York ziyareti öncesinde Kıbrıslı Türk ve Rum liderlerle cuma günü ayrı ayrı görüşme yapması bekleniyor.



BM Barış Gücü Sözcüsü Aleem Siddique'un açıklamasına dayandırılan Rum basınına göre, Spehar cuma sabahı Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, öğleden sonra da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşecek.



Spehar, 22 Ocak'ta yapılacak toplantıda BM Güvenlik Konseyi'ni bilgilendirecek. Güvenlik Konseyi ise 30 Ocak'ta Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün görev süresini 6 ay daha uzatıp uzatmamayı görüşmek üzere toplanacak.



New York'a gitmek üzere cumartesi günü Kıbrıs'tan ayrılacak olan Spehar, BM Genel Sekreteri'nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Rosemary Di Carlo ve Birleşmiş Milletler Barışı Koruma Operasyonları’ndan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean Pierre Lacroix ile görüşecek.



Spehar ayrıca BM Barış Gücü'ne katkı koyan ülkelerin temsilcileri ve BM Güvenlik Konsey'nin daimi üyelerinin delegasyonlarıyla da bir araya gelecek.



BM yetkilisi Washington'a da giderek, ABD yetkilileriyle Kıbrıs konusu ve BM Barış Gücü'nün görev süresinin uzatılması konularını ele alacak.



Kıbrıs'ta 1964'ten beri görev yapan BM Barış Gücü, en uzun süre süren BM misyonlarından biri kabul ediliyor. Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün görev süresi 6 ayda bir uzatılıyor.