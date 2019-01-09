banner255
Her Diliminde Bin Şifa
Her Diliminde Bin Şifa
32 0
Mitolojik Efsaneler - 1
Mitolojik Efsaneler - 1
28 0
 
“Doğada ne ararsanız bulunur”
“Doğada ne ararsanız bulunur”
20 0
Masal üç yaşında
Masal üç yaşında
82 0
Çocuklara yeni yıl sürprizi
Çocuklara yeni yıl sürprizi
15 0
Başkentin göbeğinde balçık tarlası
Başkentin göbeğinde balçık tarlası
226 0
Basketbolda beşinci hafta heyecanı başlıyor
Basketbolda beşinci hafta heyecanı başlıyor
26 0
banner82

Spehar, Cuma günü liderlerle ayrı ayrı görüşecek

banner27

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar, BM Güvenlik Konseyi'ni bilgilendireceği New York ziyareti öncesinde cuma sabahı Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, öğleden sonra da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşecek

banner210
Spehar, Cuma günü liderlerle ayrı ayrı görüşecek
banner215

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar'ın, BM Güvenlik Konseyi'ni bilgilendireceği New York ziyareti öncesinde Kıbrıslı Türk ve Rum liderlerle cuma günü ayrı ayrı görüşme yapması bekleniyor.

BM Barış Gücü Sözcüsü Aleem Siddique'un açıklamasına dayandırılan Rum basınına göre, Spehar cuma sabahı Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, öğleden sonra da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüşecek.

Spehar, 22 Ocak'ta yapılacak toplantıda BM Güvenlik Konseyi'ni bilgilendirecek. Güvenlik Konseyi ise 30 Ocak'ta Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün görev süresini 6 ay daha uzatıp uzatmamayı görüşmek üzere toplanacak.

New York'a gitmek üzere cumartesi günü Kıbrıs'tan ayrılacak olan Spehar, BM Genel Sekreteri'nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Rosemary Di Carlo ve Birleşmiş Milletler Barışı Koruma Operasyonları’ndan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean Pierre Lacroix ile görüşecek.

Spehar ayrıca BM Barış Gücü'ne katkı koyan ülkelerin temsilcileri ve BM Güvenlik Konsey'nin daimi üyelerinin delegasyonlarıyla da bir araya gelecek.

BM yetkilisi Washington'a da giderek, ABD yetkilileriyle Kıbrıs konusu ve BM Barış Gücü'nün görev süresinin uzatılması konularını ele alacak.

Kıbrıs'ta 1964'ten beri görev yapan BM Barış Gücü, en uzun süre süren BM misyonlarından biri kabul ediliyor. Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün görev süresi 6 ayda bir uzatılıyor.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.