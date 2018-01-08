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"Sözümüzün arkasındayız. Statükoya ortak olmayacağız"

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"Sözümüzün arkasındayız. Statükoya ortak olmayacağız"

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, ortaya çıkan sonucun ülkenin geleceği açısından “iç açıcı olmadığını” belirtti. Özersay, “Sözümüzün arkasındayız, biz bu statükoya ortak olmayız” ifadelerini kullandı.

Kudret Özersay, seçim sonuçlarının ardından sosyal medya hesabı üzerinden şu değerlendirmeyi yaptı:

“Mesele şahsi yahut parti olarak başarılı olma meselesi değildir, mesele vekil seçilme ve meclise girme meselesi hiç değildir, bu nedenle bana göre ortaya çıkan sonuç ülkemin geleceği açısından pek de iç açıcı değildir. Bir gerçeği kabul etmek zorundayız, sandığa giden seçmenin büyük çoğunluğu mevcut statükonun devamı yönünde oy kullanmıştır, üstelik yapılan tüm hukuksuzluklara, usulsüzlüklere ve etik dışı saçmalıklara rağmen. Sözümüzün arkasındayız, biz bu statükoya ortak olmayız”

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