"Sözlerim çarpıtıldı"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla ilgili yazılı açıklama yaptı.

“HAKSIZ VE ORANTISIZ ELEŞTİRİLER YAPILDI… DÜZEYSİZLİK HALEN DEVAM ETMEKTEDİR”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medya üzerinden birkaç gün önce belirttiği görüşlerinin, inandığı samimi düşünceleri olduğunu belirterek, “Ne var ki bu düşünceleri doğru anlamak yerine, haksız ve orantısız eleştiriler yapılmış, bunun da ötesinde sosyal medya aracılığı ile organize biçimde iğrenç küfür ve tehditlerle dolu saldırılar gerçekleştirilmiştir. Bu düzeysizlik halen devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında “Türkiye’nin çok çektiği terör belasından kurtulması kuşkusuz hepimizin ortak arzusudur. Bunu çeşitli olaylarda her vesileyle vurguladık” ifadelerine yer veren Akıncı, “Bununla birlikte, Suriye topraklarında 10. yılına girmek üzere olan savaşların da artık son bulmasının zamanıdır görüşündeyim” dedi.

“ŞAHSIM İÇİN KULLANILAN HAKSIZ VE YARALAYICI İFADELERİ ESEFLE KARŞILIYOR, SAHİPLERİNE İADE EDİYORUM”

Akıncı, şöyle devam etti:

“Burada ve bölgedeki tüm halkların barış ve huzur içinde yaşayabilecekleri bir düzeni diyalogla kurmaları kaçınılmazdır. Suriye’nin toprak bütünlüğü içerisinde kendi sınırlarına sahip çıkabileceği, Türkiye’nin de kendi sınırlarını güvende hissedebileceği bir durum yaratılması elzemdir. Bu çerçevede daha önce de vurguladığım gibi Türkiye ve Suriye arasında ilişkilerin yeniden tesis edilmesinin gerekliliği ortadadır. Diplomasi ve diyalog tam da bunun için gereklidir. Aynı çerçevede, diğer bölge ülkeleri ile ve AB ile ilişkilerini geliştiren bir Türkiye çok daha güçlü olacaktır inancındayım. Bu anlamda ifade ettiğim diplomasi ve diyalog ihtiyacının terör örgütleri ile diyalog çağrısı olarak yansıtılıp bunun üzerinden siyaset yapılması çarpıtmadan öte bir şey değildir. Yapılan bazı açıklamalarda şahsım için kullanılan haksız ve yaralayıcı ifadeleri esefle karşılıyor, sahiplerine iade ediyorum.”

“BARIŞI SAVUNMAK NE ZAMANDAN BERİ SUÇ OLDU?”

“Barışı savunmak ne zamandan beri suç oldu? Bu istemin suçlanıp karalanması kime ne kazandırır?” diye soran Akıncı, Kıbrıs Türk halkının Türkiye ile tarihten gelen dostluk ve kardeşlik bağlarına büyük önem veren bir halk olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, görev süresi boyunca bu önemin idraki içerisinde karşılıklı saygı temelinde ilişkilerin gelişmesine çaba harcadığını ama her konuda her zaman aynı düşünüp aynı davranış biçimini sergilemenin mümkün olmadığını belirtti.

“KIBRISLI TÜRKLER BU ADADA VAR OLABİLMEK İÇİN DİRENMESELERDİ, BUGÜNLERE HİÇ ULAŞILAMAZDI”

Farklı görüşlere saygı gösterilmesinin sağlıklı ilişkinin bir gereği olduğuna işaret eden Akıncı, Kıbrıs Türk halkı ve devletinin bugünkü konuma ulaşmasında elbette Türkiye’nin yıllarca yaptığı katkının ve verdiği desteğin büyük payı olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Aynı zamanda Kıbrıslı Türkler bugünlere kendi büyük mücadeleleri ile de ulaşmışlardır. Kıbrıslı Türkler bu adada var olabilmek için direnmeselerdi, bugünlere hiç ulaşılamazdı.” ifadelerini kullandı.

“KIBRIS TÜRK HALKININ TELKİNLERLE DEĞİL KENDİ İRADESİYLE KARAR VEREBİLECEK OLGUNLUĞA ULAŞTIĞI İNANCINDAYIM”

“Kendi demokrasimiz içinde var olan makamlar ve en başta Cumhurbaşkanlığı da halkımızın özgür iradesiyle şekillenmektedir” diyen Akıncı, Kıbrıs Türk halkının telkinlerle değil kendi iradesiyle karar verebilecek olgunluğa ulaştığına inanç belirtti.

Bu süreçte terör, barış, demokrasi kavramları gibi konulardaki gerçek duygu ve düşüncelerini bilen ve desteğini esirgemeyen tüm halka bir kez daha teşekkür eden Akıncı, “Bilinçli olarak konuyu çarpıtıp tırmandıranları da bir an önce sağduyuya davet ederim. Bu anlayış içerisinde kamplara bölünüp birbirimizi suçlamanın bir anlamı olmadığına inanıyorum.” ifadelerine yer verdi.

Türkiye ve bölgenin bu zor dönemden barış içinde çıkmanın yolunu bulacağını belirten Akıncı, bu günlerin geride kalacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bugüne dek şehit düşenlere Tanrı’dan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, “Ocaklarına ateş düşen ailelerin acılarını paylaşırım.” ifadelerini kullandı.