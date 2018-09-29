BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Sonuç odaklı, takvimli ve stratejik bir paket anlaşmayı hedeflemek gerekiyor” diyerek ucu açık süreçlerle bir yere varılamayacağının çok net görüldüğünü, anlaşıldığını vurguladı

(Halkın Sesi Gazetesi- Özlem Şahin Şakar)

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ucu açık müzakerede ısrar eden Rum tarafının aslında çözümsüzlükte ısrar ettiğinin son derece net olduğunu belirterek ‘’Sonuç odaklı, takvimli, stratejik bir paket anlaşmayı hedeflemek gerekiyor’’ dedi.

Görüşmeden oldukça olumlu izlenimlerle ayrıldıklarını belirten Akıncı, ‘’ Bundan sonraki süreçte Lute’ün sunacağı raporun ışığında Genel Sekreterin kendileriyle yeniden istişareye geçmesini bekleyeceklerini’’ söyledi.

BM’nin 73. Genel Kurulu üst düzey toplantıları çerçevesinde New York’ta temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Merkezinde Genel Sekreter Antonio Guterres ile biraraya geldi. Görüşme yaklaşık 25 dakika sürdü.

Akıncı-Guterres görüşmesine BM tarafından, Guterres’in siyasi işlerden sorumlu yardımcısı Rosemary DiCarlo, Guterres’in özel kalem müdürü Maria Luiza Ribeiro Viotti, Kıbrıs danışmanı Jane Hull Lote, Kıbrıs Türk tarafından Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ, diplomasi ve AB danışmanı Erhan Erçin, KKTC’nin New York Temsilcisi İsmet Korukoğlu ve yardımcısı Sertaç Güven katıldı.

Görüşmenin ardından KKTC’nin New York Temsilciliğinde basın toplantısı düzenleyen Akıncı, Guterres ile görüşmesinde Genel Sekreterin kendilerine henüz danışmanı Lute’un raporunun hazır olmadığını, önümüzdeki günlerde kendisine iletileceğini ve o rapor ışığında kendileriyle yeniden diyaloğa geçeceğini duyurduğunu söyledi. Görüşmede Guterres’in kendilerinin Kıbrıs sorunuyla ilgili şu an içinde bulundukları durumu nasıl değerlendirdiklerini bir kez daha dinlemek istediğini söylediği, Kıbrıs Türk tarafının da düşüncelerini etraflıca izah ettiklerini anlatan Akıncı, Guterres’e müzakare sürecinin 50. yılında olduklarını anımsattıklarını anlattı. Bu 50 yıllık zaman dilimi içinde iki tane önemli kavşağın olduğunu, bunlardan birinin 2004 yılındaki Annan Planı, diğerinin de Crans Montana Konferansı olduğunu belirten Akıncı, bütün bu süreçlerde Kıbrıs Türk tarafı olarak oynadıkları olumlu rolü ve katkıyı BM’nin bildiğini, Guterres’in de son süreçte şahit olduğunu vurguladı.

Son süreçte Mont Pelerin, Cenevre ve Crans Montana’da yine Kıbrıs Türk tarafının üzerine düşeni yaptığını söyleyen Akıncı, bu süreçlerde Kıbrıs Türk tarafının aldığı insiyatifleri de Genel Sekretere bu görüşmede bir kez daha hatırlattıklarını söyledi. Akıncı, Genel Sekreterin bütün bunların farkında olduğunu kendilerine bir kez daha teyit ettiğini söyledi. Bu son üç konferansta Türk tarafının çözümü sağlayacak adımları cesaretle attığını ve alınması inisiyatifleri de zamanında aldığını belirten Akıncı, ‘’Ancak bunlar karşılıksız kaldı, bundan dolayı da bir çözüme ulaşılamadı’’ dedi.

-‘’30 HAZİRAN 2017 BELGESİ SULANDIRILIP ÇARPITILIYOR’’-

Genel Sekreterin Crans Montana’da 30 Haziran 2017 tarihli çerçevesinin önemli bir gösterge olarak ortaya çıktıktan ve Crans Montana süreci sonuçsuz kaldıktan sonra içine girilen uzun süreli durgunluğu aşmak ve çözüm yolunu yeniden açabilmek umuduyla kendisinin geçen Nisan ayında Rum lidere bu çerçeveyi ‘’olduğu gibi, çarpıtmadan, sulandırmadan’’ kabul edip etmediğini sorguladığını anlatan Akıncı, ‘’Ne yazık ki o çağrımıza olumlu bir yanıt almadık, bugün bile o 30 Haziran belgesinin sulandırıldığını ve çarpıtıldığını bir kez daha gördük. Bugün de Sayın Rum liderin yaptığı açıklamalar bize bir kez daha bunu teyit etti. Halbuki biz 30 Haziran çerçevesini Sayın Genel Sekreterle 23 Eylül 2017 tarihinde yaptığımız görüşmede madde madde üzüeründen giderek teyit etmiştik ve o çerçevenin ne olduğunu çok net olarak biliyorduk. Rum tarafı bu bilineni bilmezden gelerek daha farklı yorumlamaya ne yazık ki o gün de, bugün de devam ediyor.’’

-‘’UCU AÇIK MÜZAKEREDE ISRAR EDEN RUM TARAFININ ÇÖZÜMSÜZLÜKTE ISRAR ETTİĞİ ÇOK NET ORTADA’’-

Bundan sonrası için nasıl bir yol izlenmesi konusunda hem Genel Sekretere hem de Adaya gelen Lute’e daha önceden söylediklerini bugünkü toplantıda da bir kez daha vurguladıklarını söyleyen Akıncı, öncelikle eski müzakere süreci döneminin kapandığını, aynı şeyleri tekrarlayarak farklı yerlere varmanın mümkün olmadığını, dolayısıyla ucu açık müzakerede ısrar eden Rum tarafının aslında çözümsüzlükte ısrar ettiğinin son derece net olduğunu vurguladı.

-‘’SONUÇ ODAKLI, TAKVİMLİ, STRATEJİK BİR PAKET ANLAŞMAYI HEDEFLEMEK GEREKİYOR-

Akıncı bu kapsamda sonuç odaklı, takvimli ve stratejik bir paket anlaşmayı hedeflemenin gerektiğini belirterek ‘’Sonuç odaklı olmayacak, takvimsiz, ucu açık süreçlerin bir yere varmayacağı çok net görüldü, dolayısıyla bu yanlışta ısrar etmemek gerekiyor’’ dedi.

Sonuç odaklı, takvimli ve stratejik bir paket anlaşmayı öngörecek bir yaklaşımın sözkonusu olması halinde, Genel Sekreterin de buna kişisel olarak dahil olmasının, katkı yapmasının çok önemli olacağını Guterres’e ilettiğini vurgulayan Akıncı, bu kapsamda sadece Kıbrıs’taki iki tarafın değil, BM’nin yanısıra Crans Montana’daki diğer katılımcıların da bu sürece katkı yapmalarının gerekli olacağı üzerinde de durduklarını da söyledi.

-‘’ KIBRIS TÜRK HALKININ DA O DOĞALGAZDA HAKLARI VARDIR’’-

Akıncı, hidrokarbon konusunda şunları söyledi: ‘’Kıbrıs konusu sadece Kıbrıs’la başlayıp biten bir olay değildir. Kıbrıs’ta elbette kendi içindeki sorunları aşmak için yapılması gerekenler var, iki toplumun ilişkilerini, iki kurucu devlet bağlamındaki ilişkileri düzenlemek ve bir uzlaşmaya varmak gerekiyor, ama bunun ötesinde boyutları da var. Örneğin Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon olayı Kıbrıs olayından bağımsız olarak düşünülemez. Rum tarafının istediği gibi Kıbrıs sorunundan izole bir şekilde ele alınamaz ve o konuda çatışma yerine işbirliği alanı haline dönüştürmek için elden gelen yapılmalıdır. Kıbrıs Türk halkının da o doğalgazda hakları vardır. Denizaltındaki olası zenginlik sadece bir topluma ait değildir, Kıbrıs Türkler’ine de aittir ve orada yaratılacak olan işbirliği potansiyeli Türkiye’yi de içerecek bir şekilde ele alındığı takdirde çok olumlu bir noktaya doğru evrilebilir. Çatışma kültürü yerine işbirliği anlayışı geliştirilirse, enerji denkleminden Türkiye ve Kıbrıs Türk halkı dışlanmadan formüller üretilirse bu Kıbrıs sorununun elbette çözümüne de katkı yapabilir.

Türkiye-AB ilişkilerine de son derece önem verdiğini belirten Akıncı, Gümrük Birliği’nin güncellenmesiyle başlayacak olan yeni bir Türkiye-AB yakınlaşmasının Kıbrıs sorununun çözümüne de katkıda yapma potansiyelini içinde taşıdığını söyledi.

‘’GENEL SEKRETERLE YAPTIĞIMIZ GÖRÜŞMEDEN OLUMLU İZLENİMLERLE AYRILIYORUZ’’

Tüm bu görüşlerini Guterres ile paylaştığını anlatan Akıncı, Genel Sekreterin kendilerini anlayışla karşıladığını belirterek ‘’Sayın Genel Sekreter de bugüne kadar izlediğimiz siyasetlerin yapıcı, çözüm konusunda irade sergileyen davranışlar olduğunun farkındadır, bilincindedir, bunu bizden saklamamaktadır. Bizimle bu duygusunu da paylaşmıştır. Kıbrıs Türk halkını temsilen, halkın seçtiği Cumhurbaşkanı olarak bugün ekibimizle birlikte Sayın Genel Sekreter ve arkadaşlarıyla yaptığımız görüşmeden oldukça olumlu izlenimlerle ayrılıyoruz.’’

Bundan sonraki süreçte Lute’ün sunacağı raporun ışığında Genel Sekreterin kendileriyle yeniden istişareye geçmesini bekleyeceklerini vurguladı.

Bu görüşmenin müzakerelerin yeniden başlamasına zemin hazırlayıp hazırlamayacağının sorulması üzerine, Akıncı, danışman Lute’ün raporunun henüz çıkmadığını, ama kendisiyle son derece etraflı bir görüşme yaptıklarını, Kıbrıs Türk tarafının bu görüşlerinin mutlaka Lute’ün raporuna yansıyacağını söyledi. Rapor ışığında Genel Sekreterin belli düşüncelere varacağını ve kendileriyle paylaşmasını beklediklerini söyleyen Akıncı, bu aşamada daha ötesini söylemenin mümkün olmadığını ifade etti.

‘’AVRUPA’YA YAKIN DURAN BİR TÜRKİYE KIBRIS İÇİN HERZAMAN DAHA İYİDİR’’

Türkiye-AB sürecinin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son Almanya ziyaretinin ardından normalleşmesi beklenen ilişkilerin Kıbrıs müzakerelerini canlandırıp canlandırmayacağına ilişkin bir soru üzerine ise Akıncı, kendisinin herzaman bu süreci desteklediğini, Türkiye’nin ilerde tam üyeliği bugün için uzak görünse de Türkiye-AB ilişkilerinin her alanda gelişmesinin hem Türkiye hem AB için iyi olduğunu belirtti. Akıncı AB sürecinde ilerleyen Türkiye’nin Kıbrıs sorununun çözümü için de daha iyi olacağını düşündüğünü belirten Akıncı, ‘’Avrupa’ya yakın duran bir Türkiye Kıbrıs için herzaman daha iyidir, herzaman bu kanaatte oldum’’ dedi.

“RUM BASININDA ÇIKAN SON HABERLER YANLIŞ ALGI YARATMA OPERASYONLARI’’

Akıncı, Halkın Sesi muhabirinin Anastasiadis’in ‘’Biz 6 maddelik çerçeveyle ilgili yazılı planımızı Guterres’e sunduk, aynısını Türk tarafından da bekliyoruz’’ yönünde Rum basınında çıkan haberleri hatırlatarak bu konuyu açıklık getirmesini sorması üzerine, Crans Montana’da herkesin yazılı öneri sunduğunu, bunu sırf Rumlar’ın yapmadığını vurguladı. Bu tür açıklamaların ya da haberlerin ‘’yanlış algı yaratma operasyonları olduğunu’’ belirten Akıncı, ‘’onlar yazılı öneri sundu da Türk tarafı sunmadı diye bir durum sözkonusu değildir, herkes kendi görüşünü yazılı olarak sundu’’ dedi. Rum tarafının aslında kastettiğinin 6 Temmuz 2017 gecesi yenilen yemekli toplantıda ısrarla istedikleri bazı şeyler olduğunu söyleyen Akıncı Rumlar’ın bunları tekrar gündeme getirmeye çalıştıklarını belirterek ‘’Bu 6 maddelik paketin içinden bazı maddeleri cımbızla alıp diğerlerinden ayrıştırma çabası sözkonusuydu ki bu son derece yanlış olurdu, paket bir bütündür ve Genel Sekreter de onu o şekilde sunmuştu’’ diye konuştu.

-‘’BM ÇERÇEVESİNİN DIŞINA ÇIKMAK SÖZKONUSU DEĞİL’’ –

Halkın Sesi muhabirinin BM dışında başka yaratıcı müzakere yollarının da gündeme gelip gelmeyeceğini sorması üzerine, Akıncı ‘’BM Çerçevesinin Dışına Çıkmak Sözkonusu Değil’’ dedi. Kendilerini buraya BM Genel Sekreteriyle görüşmek için geldiklerini hatırlatan Akıncı, ‘’Bir çözüm olacaksa bu çerçevede olacaktır, bunun dışında bir çözüm arayışı sözkonusu olmayacaktır, halen sürdürülen müzakerelerde de BM çerçevesi ve AB’nin temel ilkelerini de gözetileceği yazılıydı. Kıbrıs’ta çözüm bulunursa Kıbrıs’ın bütünü AB’nin içinde olacağı için AB’nin temel ilkelerine de riyaet etmek gerekecektir.’’ Tamamen BM dışında ve AB dışında bir çözüm arayışının bir yere gitmeyeceğini ve bir parametrenin olması gerektiğini belirten Akıncı, ‘’Bu işin temeli ve çerçevesi bellidir, bunları sulandırmadan çözüm niyeti varsa bunları oturup bir sonuca götürmek için çaba harcamak lazım. Ama sürekli olarak bunların etrafında dolanıp bir 50 yıl daha harcama lüksümüzün olmadığını da herkes bilmelidir. Herkes Türk tarafı gibi kararlı, ne istediğini bilen bir tavır sergilerse bir yere varmak mümkün olur’’ dedi.

ÇÖZÜMÜN ANA SAHİPLERİ KIBRISLI TÜRK VE RUMLAR OLACAKTIR

Halkın Sesi muhabirinin bu kapsamda İngiltere, Yunanistan ve Türkiye dışişleri bakanlarının New York’ta yaptıkları görüşmeye yönelik sorusuna ilişkin olarak ise ‘’Bunlar olabilir tabii, ama sonuçta iş yine BM çatısı altında bir çözüme gidecek, gidecekse’’ dedi. Bu konuda Ercan Havaalında söylediğini yinelemek istediğini belirten Akıncı, ‘’Üç garantör ülke biraraya gelebilir istişare edebilir bu yararlıdır, yapsınlar. Ancak şu husus akıldan çıkmamalı:Bulunacak olan çözümün adı, içeriği ne olursa olsun günün sonunda o çözüm içinde o adada yaşayacak olanlar Kıbrıslı Türkler ve Rumlardır. Günün sonunda garantşrlerle de istişare yaparak, işbirliği yaparak BM ile gözlemci olan AB’nin de katkısı elbette olmalı, bütün bu sürecin sonunda kurgulayacak ve uygulayacak olan Kıbrıslı Türkler ve Rumlardır. Bu çözümün ana sahipleri onlar olacaktır, diğerleri hepsi yardımcı aktörler olmalıdır. Aksi takdirde eğer adadaki toplumlar bunu içselleştirmezlerse, başkalarının yaptığı birşey olarak kabul ederlerse onun yaşatmak son derece zor olacaktır, güç olacaktır’’ dedi. Akıncı bu kapsamda 1960’da kurulan ve 3 yıl süren Ortaklık Devletine de ‘’örnek çok benzemese de’’ atıfta bulundu.

Bundan sonraki sürece ilişkin bir soru üzerine ise Akıncı, bundan bir iki hafta içerisinde Lute'un raporunu Genel Sekretere, Genel Sekreterin 15 Ekim'de raporu Güvenlik Konseyi'ne sunacağı, 30 Ekim'de de Konsey'de tartışılmasının beklendiğini söyledi. Müzakerelerin bundan böyle konferans formatında mı süreceği şeklinde bir soru üzerine ise Akıncı bunların ayrıntılarının hiç konuşulup tartışılmadığını, ama ilerde bunun da olabileceğini söyledi.