Son dakika: Özgürgün, Tatar'ın başkanlığını açıkaldı

ULusal Birlik Paritisi'nde hafta sonu yapılan kurultay sonrasında ikinci tura kalarak başkanlık için yarışması beklenen UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, yarışa girmeyerek başkanlığı Ersin Tatar'a devrettiğini açıkladı.

Az önce UBP Merkezi'nde bir araya gelen Özgürgün ve Tatar'ın yaptığı kısa görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısıyla Özgürgün, UBP'nin yeni başkanı olarak Ersin Tatar'ı ilan etti. Özgürgün, ikinci tura girmeyeceği ile ilgili yazıyı Divan'a vereceğini bildirdi.

Özgürgün, Ersin Tatar'ın yanında olacağını belitti. Özgürgün, “Benim açımdan kurultay tamamlanmıştır. Üyelerimizin oylarına saygı gereği ikinci tura katılmayacağım” dedi.